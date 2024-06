Elden Ring: Startet ihr für Shadow of the Erdtree einen neuen Charakter?

21:59 Der Elden Ring DLC wird so befriedigend

Manche freuen sich darauf, andere fürchten sich davor: Am 21. Juni 2024 erscheint mit Shadow of the Erdtree die erste und einzige Story-Erweiterung für Elden Ring. Dafür dürfte FromSoftware wieder eine Handvoll knüppelharter Bosse springen lassen, die mit uns den Boden aufwischen - fragt nur mal Natalie.

Damit stellt sich der ein oder andere Fan von Elden Ring vielleicht die Frage: Hole ich meinen Charakter zurück aus dem Ruhestand oder beginne ich mit einer neuen Spielfigur nochmal komplett von vorne?

Denn wer sich schon länger nicht mehr in das Zwischenland gewagt hat, ist vielleicht mittlerweile etwas eingerostet. Mary verrät euch übrigens hier, wie es ihr nach zwei Jahren Pause ergangen ist.

Neustart oder alten Charakter aus der Mottenkiste kramen?

Deswegen möchten wir von euch wissen, wie genau ihr euch an Shadow of the Erdtree heranwagen wollt. Nehmt dafür an unserer Umfrage teil und schreibt uns auch gerne eure konkreten Gedanken dazu in den Kommentaren mit!

Zum Beispiel, mit was für Builds ihr zuletzt durch Elden Ring gestreift seid und ob ihr für Shadow of the Erdtree experimentierfreudig seid, was einen neuen Charakter angeht. Habt ihr vielleicht sogar wertvolle Tipps für Neueinsteiger oder Rückkehrer? Dann ab damit in die Kommentare!

Die wichtigsten Infos zu Erdtree auf einen Blick

Wollt ihr euch auf schon jetzt auf den Release von Shadow of the Erdtree vorbereiten, findet ihr hier nochmal alle wichtigen Infos aufgelistet:

Der DLC erscheint offiziell am 21. Juni um Punkt 0 Uhr. Wer auf dem PC spielt, kann aber schon ab dem 20. Juni um 23 Uhr ran.

Der Preload ist ab dem 19. Juni um 0 Uhr verfügbar.

Um Shadow of the Erdtree spielen zu können, müsst ihr zuerst den optionalen Boss Mohg in die Knie zwingen. Wo ihr den findet, verrät euch unser Guide mit dem schnellsten Weg zum Mohgwyn-Palast.

Zu guter Letzt noch ein kleiner Fun Fact: Mit dem Release von Shadow of the Erdtree erwartet Spieler eine winzig kleine Änderung beim Spielstart, die schon jetzt für große Begeisterung sorgt. Was genau es damit auf sich hat - und was ihr sonst aktuell noch zu Elden Ring wissen solltet - könnt ihr unter den Links oben nachlesen.