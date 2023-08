Deutscher Hardware-Experte repariert Grafikkarte - indem er zwei Löcher in die Karte bohrt

Mit der Bohrmaschine die Grafikkarte bearbeiten? Keine gute Idee - mit einem kleinen Feinbohrer kann das aber anders aussehen.

Nur weil eine Grafikkarte kaputtgegangen ist, muss sie noch lange nicht zum alten Eisen gehören. Wer sich gut genug mit der Hardware auskennt, kann die Karte womöglich noch einmal reparieren - oder das einen Profi wie KrisFix erledigen lassen.

Der deutsche Hardware-Experte betreibt einen Reparaturshop bei Nürnberg sowie einen YouTube-Kanal und findet auch mal kreative Wege, um die kaputte Grafikkarte wieder auf Vordermann zu bringen.

In seinem neuesten Video heißt das: Zwei Löcher in die Karte bohren.

Damit ist er übrigens nicht der einzige, der einer Grafikkarte mit rabiaten Methoden ein zweites Leben schenkt:

Radeon-Karte reparieren - mit Lötkolben und Bohrer

Bei der Karte handelt es sich um eine Radeon RX 6900XT von MSI. Lüfter und LEDs funktionieren bei der Karte wie gewünscht, ein Bild gibt sie aber nicht mehr aus.

KrisFix macht den Übeltäter gleich zu Beginn des Videos aus: Eine unterbrochene Verbindung zwischen GPU und Speicherchip. Alles halb so wild, wenn sich die Verbindung nicht tief in der aus 15 Ebenen bestehenden Grafikkarte verstecken würde. Einfach neu löten ist also nicht.

KrisFix hat glücklicherweise direkt eine Idee, wie man das Problem trotzdem angehen kann. Dafür bohrt er per Hand zwei kleine Löcher an den entsprechenden Pins auf den Lötpads von GPU und Speicherchip. Zu sehen ist das in seinem Video ab Minute acht.

Während der Bohrungen kommt es auf Präzision und Feingefühl an, weswegen KrisFix von Hand und unter Zuhilfenahme eines Mikroskopes bohrt.

Nachdem die Löcher in der Karte sind, heißt es Löten. Dafür bringt der YouTuber einen dünnen Draht an der Außenseite der Grafikkarte an und verbindet die beiden Enden mit einem der durch die Bohrungen freigelegten Pins und einem Stück freigelegter Lötspur.

Und tatsächlich: Der Kontakt zwischen den beiden Pins ist wieder hergestellt, wie ein Test mit dem Multimeter zeigt. Die Grafikkarte funktioniert danach wieder.

Ganz ohne Risiko und Aufwand war die Aktion allerdings nicht. Denn während der Arbeit an der Grafikkarte mussten mehrere Kondensatoren und eine andere Lötspur als Kollateralschaden das Zeitliche segnen. KrisFix hat auch diese im Rahmen der Reparatur ersetzen müssen.

Insofern ist seine Methode also eher eine Notlösung, wenn sonst nichts hilft. Für alltägliche Probleme sollte man lieber erstmal weniger invasive Reparaturmöglichkeiten wie diese in Erwägung ziehen:

Jetzt seid ihr an der Reihe: Habt ihr eure Grafikkarte oder andere Computer-Hardware auch schon einmal reparieren müssen? Wie seid ihr dabei vorgegangen? Oder ist kaputte Hardware etwas, das ihr lieber Profis wie KrisFix reparieren lasst, bevor noch mehr kaputtgeht? Wir freuen uns auf eure Erfahrungen und Meinungen in den Kommentaren!