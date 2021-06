Gewinnspiel zur RTX 3080 Ti, bei dem ihr die Grafikkarte kaufen müsst

Wenn es ein Hardware-Produkt gibt, das derzeit besonders begehrt ist, dann sind das wohl Grafikkarten. Home-Office-Pflicht und Corona-Maßnahmen haben zwar einen Run auf ein breites Feld von Geräten entfacht, GPUs scheinen davon aber besonders betroffen zu sein.

Das merken Spieler besonders, wenn sie sich eine neue RTX-Karte von Nvidia kaufen wollen, um damit etwa Cyberpunk 2077 in hohen Details spielen zu wollen. Die Preise sind extrem hoch und sogar Gewinnspiele sind nicht mehr das, was sie mal waren, wie die Bedingungen einer Aktion von Bethesda und Nvidia zeigen:

»Willkommen bei der Verlosung eines Kaufrechts des DOOM Eternal Geforce RTX 3080 TI Demons Slayer Bundels« heißt es in großen Lettern in der Überschrift. Bethesda und Nvidia verlosen in dem Gewinnspiel 300 dieser Bundles, die Registrierung ist noch bis zum 6. Juli um 23:59 möglich.

Das enthält das Paket außer der GPU:

Mauspad

kleine Statue

T-Shirt

Plüschfigur

Rucksack

Doom Eternal

Gewinner müssen 1.399,99 Euro zahlen

Allerdings müssen die Gewinner erst bezahlen, um eines der Pakete zugesandt zu bekommen. 1.399,99 Euro beträgt der Preis für ein Bundle. Die unverbindliche Preisempfehlung der enthaltenen Grafikkarte liegt bei 1.199 Euro.

Wie sich die Kosten von Grafikkarten zuletzt generell entwickelt haben, erfahrt ihr in unserer Preisanalyse zu überteuerten Grafikkarten. Welche Hardware ihr für den Einsatz der 3080 Ti benötigt, zeigt dagegen unser Upgrade-Guide bei GameStar Plus:

Doom Eternal kostet derzeit knapp 20 Euro auf Steam. Somit entfallen 180 Euro des zu zahlenden Gewinner-Geldes auf die restlichen Goodies wie Mauspad und ein T-Shirt. Aufgrund der aktuellen Marktsituation geht diese Rechnung aber nur bedingt auf: Eine RTX 3080 Ti kostet im Handel momentan ungefähr 1.700 bis 1.800 Euro.

Insofern kann der Gewinn des Kaufrechts tatsächlich ein Grund zur Freude sein, wenn man bereit ist, so viel Geld für eine GPU auszugeben. Es bleibt aber dennoch zu hoffen, dass die Situation sich bald wieder normalisiert, sowohl mit Blick auf Gewinnspiele als auch für den regulären Kauf von Grafikkarten.