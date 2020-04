My Big Sister gratis bei GameStar Plus - Adventure Geheimtipp für Story-Liebhaber

Gratis-Spiel des Monats

Fremde haben Luzia und ihre große Schwester Sombria entführt. Jetzt liegt es an euch: Übernehmt die Kontrolle über Luzia und versucht nach Hause zurückzukehren. Ihr steuert die Protagonisten aus der Top-Down Perspektive, optisch erinnert das Spiel dabei an klassische RPGs. Löst Rätsel, findet nützliche Gegenstände und deckt Geheimnisse auf. Ihr wollt mehr über die Story wissen? Dann ladet euch doch direkt das Spiel runter, denn:

Weniger ist mehr!

Zu gerne würden wir euch mehr von dieser spannenden Indie-Perle erzählen, aber bei Spielen dieser Art gilt: Je weniger man weiß, desto besser. Ein Adventure erlebt man am besten selbst und Horrorspiele sind einfach am wirkungsvollsten, wenn man nicht weiß was einen erwartet. Falls ihr euch trotzdem schon einmal ein Bild davon machen wollt, was My Big Sister zu bieten hat, könnt ihr euch den Release Trailer anschauen:

Ihr habt noch kein Plus? Dann bestellt hier!

Die Steam-Reviews sprechen für sich

My Big Sister ist ein Adventure Geheimtipp, das sieht man vor allem an den Steam-Reviews. Schaut man sich die Reviews an, sieht man zwei starke "Sehr positiv", sowohl in allen Reviews, als auch in den kürzlich erschienenen, nur ist die Absolute Anzahl der Reviews gerade einmal bei etwas über 200. Wer aber nicht gespoilert werden will, sollte sich die Reviews nicht durchlesen.

Ab sofort können alle Plus-Mitglieder ihren Key bis 23:59 Uhr am 31.05. abholen und diesen bis einschließlich 03. Juni für My Big Sister bei Gamesplanet einlösen.

Wir möchte euch bitten, hier keine Keys in die Kommentare zu posten. Denn diese können dann von jedem unbekannten Besucher abgegriffen werden und landen am Ende auf zwielichtigen Reseller-Seiten & Co. Wenn ihr einen Key vergeben wollt, dann weist gerne per Kommentar darauf hin und macht das über die PN-Funktion.



Auch bitten wir euch, hier nicht in den Kommentaren nach Keys zu fragen. Wenn ihr die Vollversion wollt, dann unterstützt uns doch bitte, indem ihr GameStar Plus beitretet.



Vielen Dank für eure Unterstützung.

Vollversion aktivieren, so geht´s:

Ans Ende dieser Seite scrollen Button "Jetzt Gratis-Spiel sichern" klicken Gutscheincode kopieren My Big Sister bei Gamesplanet in den Warenkorb legen Gutscheincode im Warenkorb einlösen Spielpreis wird auf 0€ reduziert Bestellung abschließen Direkt bei Steam aktivieren und spielen!

5% Rabatt auf ALLE Spiele bei Gamesplanet

Mit GameStar Plus spart ihr beim Kauf von PC-Spielen nochmals 5 Prozent auf den ohnehin schon stark reduzierten Preis bei Gamesplanet Deutschland. Zum Gutschein für die exklusiven Gamesplanet-Deals geht es hier.