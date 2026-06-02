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Summer Game Fest 2026: Alle Termine, Uhrzeiten und die wichtigsten Spiele-Vorhersagen

Auch dieses Jahr zeigt euch das Summer Game Fest als E3-Ersatz wieder, was euch aus der Welt der Videospiele erwartet. Wir haben alle Shows und wichtigen Infos für euch.

Profilbild von Daniel Hartmann

Daniel Hartmann
02.06.2026 | 14:46 Uhr

Das Summer Game Fest 2026 präsentiert mit zahlreichen Shows die Neuheiten der Videospielwelt. Das Summer Game Fest 2026 präsentiert mit zahlreichen Shows die Neuheiten der Videospielwelt.

Schon heute, am 2. Juni 2026, beginnt das Summer Game Fest mit seinen zahlreichen Shows. Euch erwarten Ankündigungen, Trailer und Neuigkeiten zu bereits bekannten, aber auch gänzlich neuen Spielen.

Neben der Hauptshow mit Geoff Keighley planen erneut Sony und Microsoft eigene Events. Eine Show speziell mit deutschen Indie-Spielen wird es dieses Jahr auch geben. Hier kommen alle wichtigen Shows.

Summer Game Fest Showcase:

Spiele-Line-up:

Alle weiteren wichtigen Shows:

Summer Game Fest 2026

  • Start: Freitag, 5. Juni um 23:00 Uhr
  • 🎤 Host: Geoff Keighley
  • 📺 Zusehen: YouTube und Twitch oder FYNG (Live-React) 

Die große Hauptshow zeigt auch dieses Jahr wieder zahlreiche Blockbuster und dürfte auch die ein oder andere Überreaktion in petto haben. Der Stream wird etwa zwei Stunden dauern.

Spiele-Lineup rund ums Summer Game Fest

Livestream-Terminplan: Alle wichtigen Events des Summer Game Fest

PlayStation State of Play

  • Startzeit: 2. Juni, 23:00 Uhr
  • Ansehen auf YouTube oder Twitch 
  • Darum geht es: Die etwa einstündige Show zeigt unter anderem mehr zu Marvel`s Wolverine. 

Women-Led Games

  • Startzeit: 5. Juni, 01:00 Uhr
  • Ansehen auf YouTube
  • Darum geht es: Bei diesem Event geht es um Spiele von Studios, die größtenteils oder vollständig von Frauen besetzt sind.

Access Ability Showcase

  • Startzeit: 5. Juni, 17:00 Uhr
  • Ansehen auf YouTube
  • Darum geht es: Diese Show zeigt zum einen, welche Fortschritte dabei gemacht wurden, Spielern mit Einschränkungen Spiele zugänglicher zu machen. Zum anderen stehen aber auch Projekte von Entwicklern mit Behinderung im Fokus. 

Day of the Devs

  • Startzeit: 6. Juni, 01:00 Uhr
  • Ansehen auf YouTube oder Twitch
  • Darum geht es: Direkt im Anschluss an die Hauptshow enthüllen Entwickler tiefergehende Details zu den beim Showcase gezeigten Spielen.

Wholesome Direct

  • Startzeit: 6. Juni, 18:00 Uhr
  • Ansehen auf YouTube
  • Darum geht es: In dieser Show dreht sich alles um Cozy Games, also Spiele zum Wohlfühlen.

Future Games Show

  • Startzeit: 6. Juni, 21:00 Uhr
  • Ansehen auf YouTube oder Twitch
  • Darum geht es: Das Event der Kollegen von Gamesradar.com bietet sowohl AAA-Spielen als auch Indie-Projekten eine Bühne.

Xbox Games Showcase

  • Startzeit: 7. Juni, 19:00 Uhr
  • Ansehen auf YouTube oder Twitch
  • Darum geht es: Hier erfahrt ihr alles, was sich in Sachen Gaming in Zukunft bei Microsoft tut. Mit dabei wird auf jeden Fall das neue Fable sein. Im Anschluss folgt noch eine eigene Direct zu Gears of War: E-Day.

PC Gaming Showcase

  • Startzeit: 7. Juni, 21:00 Uhr
  • Ansehen auf YouTube oder Twitch
  • Darum geht es: Organisiert von PC Gamer geht es bei dieser Show nur um PC-Spiele. 

Deutsche Indie Showcase

  • Startzeit: 7. Juni, 23:00 Uhr
  • Ansehen auf YouTube (Kanal von Gronkh)
  • Darum geht es: Hier dreht sich alles um Indie-Spiele von Studios aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.
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Das Summer Game Fest 2026 werden wir nicht nur auf GameStar.de begleiten, sondern auch mit euch live die Shows verfolgen. Auf euch warten 30 Stunden Liveprogramm mit unseren Reaktionen und Analysen zu den gezeigten Spielen. Dazu haben wir aber noch einige Überraschungen vorbereitet. Damit ihr nichts verpasst, schaut ihr einfach im in der Linkbox zu findenden Programmplan vorbei.

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