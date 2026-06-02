Fatekeeper: Wann kommt unser Test? Nicht zum Release, das ist mal klar!

Auch GameStar-Redakteure dürfen in Fatekeeper erst zum Early-Access-Release metzeln. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf den Test.

Heute um 19 Uhr öffnet sich das Tor zu einer neuen, düsteren Fantasywelt aus deutschen Landen. Fatekeeper startet in den Steam Early Access auf dem PC.

Wer schon lange auf einen grafisch ansprechenden Ersatz zu den Nahkämpfen aus Skyrim und Dark Messiah of Might and Magic wartet, der hat das Action-Rollenspiel des bayerischen Studios Paraglacial bestimmt schon länger im Auge, vor allem wegen seiner immersiven Ego-Perspektive.

Doch falls ihr mit dem Kauf noch zögert und euch zum Release am 2. Juni 2026 nach Tests und Wertungen umschaut, werdet ihr aktuell enttäuscht. Woran liegt das?

Einlass erst zur offiziellen Eröffnung

Der Grund für die Verzögerung liegt dieses Mal nicht an mangelnden Kontingenten oder gar einer Test-Sperre durch den Publisher THQ Nordic. Es ist schlicht eine Frage des Timings. Die Entwickler verschicken die Review-Keys von Fatekeeper erst heute am Release-Tag, vermutlich wenige Stunden vor dem Launch um 19 Uhr.

Vorher funktionieren die Fatekeeper-Keys nicht, auch ein Preload fehlt. Das bedeutet für uns, dass wir uns genau wie ihr erst ab heute Abend in die Schlachten stürzen können. Ein fundierter Test braucht jedoch Zeit. Das bedeutet für die übliche GameStar-Kaufberatung: Ihr müsst weiter warten.

0:42 Fatekeeper: Die düstere Fantasy-Hoffnung aus Bayern im Trailer

Autoplay

Ein ambitionierter Mix aus Skyrim und Dark Messiah

Das Warten könnte sich allerdings lohnen. Fatekeeper verspricht eine faszinierende Mischung. Das Spiel verbindet die dichte Atmosphäre von Skyrim mit der brutalen, physikalischen Wucht von Dark Messiah of Might and Magic.

Die Entwickler, die zu großen Teilen vorher an Spellforce 3 gearbeitet haben, setzen voll auf die Unreal Engine 5. Euch erwartet kein riesiges Open-World-Monster, sondern eine fokussierte Hub-Struktur mit einer Spielzeit von 15 bis 20 Stunden in der Vollversion. Im Early Access sind jedoch erst mal nur Inhalte für zwei Stunden enthalten.

Im Vergleich zu anderen Rollenspiel-Mechaniken steht das Kampfsystem bei Fatekeeper klar im Fokus. Ihr tretet Orks in Dornenfallen, nutzt Telekinese und schlagt Gliedmaßen ab. Gefundene Items dürft ihr manuell ausrüsten, außerdem schaltet ihr mit Talentpunkten Fähigkeiten wie Zaubersprüche frei.

Unser Fahrplan für die kommenden Tage

Auch unter den erschwerten Umständen wollen wir euch einen fundierten Early-Access-Test liefern. Dafür installieren wir heute um 19 Uhr die Version und prüfen den Umfang sowie den Zustand der Technik.

Wenn alles nach Plan läuft, veröffentlichen wir unseren Test am 3. oder spätestens 4. Juni.

Der Test zu Fatekeeper kommt also so schnell wie möglich, aber eben mit der nötigen Gründlichkeit. Bis dahin könnt ihr euch ab heute Abend selbst ein Bild machen oder eure Fragen zum Spiel in den Kommentaren hinterlassen. Oder ihr schreibt uns einfach, ob ihr euch mehr auf Fatekeeper oder das in der gleichen Woche erscheinende Gothic Remake freut!