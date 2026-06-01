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Baldur's Gate 2 soll ein Remake bekommen, das ist bisher bekannt

Nach dem Erfolg Baldur's Gate 3 soll der Vorgänger eine Neuauflage erhalten, bei der ein wichtiger Kopf der Bioware-Originale die Fäden in der Hand hält.

Profilbild von Peter Bathge

Peter Bathge
01.06.2026 | 16:01 Uhr

Baldurs Gate 2 mit der Grafik von Baldurs Gate 3? Es gibt Gerüchte zu einem Remake des Rollenspiels. Was ist dran? Baldur's Gate 2 mit der Grafik von Baldur's Gate 3? Es gibt Gerüchte zu einem Remake des Rollenspiels. Was ist dran?

Baldur's Gate 4 kommt so schnell wohl nicht, aber dafür gibt es jetzt Gerüchte über die Rückkehr eines anderen Teils der Rollenspielserie.

Nach dem gigantischen Erfolg des dritten Teils berichtet die Redaktion von PC Gamer mit Verweis auf eigene Quellen, dass der legendäre Vorgänger Baldur's Gate 2 nach weit über zwei Jahrzehnten eine umfassende Neuauflage erhalten soll.

BG2 Remake: Was ist bekannt?

Das Remake scheint direkt beim D&D-Rechteinhaber Wizards of the Coast zu entstehen und soll angeblich die glorreichen Zeiten der Infinity-Engine in der Moderne wieder aufleben lassen, mutmaßlich mit frischer Grafik und anderen Annehmlichkeiten.

Wer nach Baldur's Gate 3 auf eine Fortführung der Arbeit von Entwickler Larian Studios hofft, dürfte enttäuscht werden: Die belgischen Entwickler sind an diesem Projekt wohl nicht beteiligt und konzentrieren sich stattdessen ganz auf ihr neues Rollenspiel Divinity.

Video starten 2:51 Vor 26 Jahren erschien mit Baldur's Gate 2 eines der besten Rollenspiele aller Zeiten - so sah das Intro aus

Laut PC-Gamer-Redakteur Fraser Brown ist es wahrscheinlich, dass beide der frühen Infinity-Engine-Spiele von Bioware und Black Isle Studios ein Remake erhalten, also auch das ursprüngliche Baldur's Gate aus dem Jahr 1998.

Ein Bioware-Veteran mischt angeblich mit

Hinter den Kulissen zieht dem Bericht zufolge Kevin Martens die Fäden. Der einstige Co-Lead-Designer von Baldur's Gate 2 unter Bioware soll für das Remake zurückgekehrt sein. Martens hat bis 2009 an Meilensteinen wie Neverwinter Nights, Jade Empire sowie Mass Effect mitgewirkt und war später als Lead Designer für Diablo 3 bei Blizzard tätig.

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Aktuell wird er als Creative Lead & Director, Multiplayer Systems & Content Expert bei Archetype Entertainment geführt, einem Tochterstudio von Wizards of the Coast. Das Studio geriet Ende 2025 in die Schlagzeilen, weil bei dessen erstem Spiel, dem Sci-Fi-Rollenspiel Exodus, der Lead Designer und Studiochef noch vor Release das Handtuch warf.

Bisher hat nur die Mutterfirma von Wizards of the Coast zu den Gerüchten geäußert. Der Konzern Hasbro ließ mitteilen, dass man Spekulationen nicht kommentiere.

Einer der leitenden Entwickler des an Mass Effect angelehnten Rollenspiels Exodus soll für Wizards of the Coast am Remake zu Baldurs Gate 2 arbeiten. Einer der leitenden Entwickler des an Mass Effect angelehnten Rollenspiels Exodus soll für Wizards of the Coast am Remake zu Baldur's Gate 2 arbeiten.

Wie realistisch ist das Ganze?

Derzeit berichtet ausschließlich PC Gamer über das angebliche Remake - und selbst im dortigen Artikel fragen die Kollegen um Mithilfe bei der Recherche. Solltet ihr euch angesichts dieser Faktenlage jetzt schon auf das neue Baldur's Gate 2 freuen?

Einschätzung Peter Bathge
Ich bin ein riesiger Fan von Baldur's Gate 2. Mir gefällt der zweite Teil sogar besser als das universell geliebte BG3. Entsprechend baff war ich von der Meldung, dass WotC ein Remake planen soll. Doch je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr Sinn ergibt es. Larian hat bereits gesagt, dass sie nicht mehr an der Serie arbeiten werden, und die neue Videospielinitiative der D&D-Herausgeber könnte ein weiteres starkes Zugpferd gebrauchen. Warum also nicht vom Hype um Baldur's Gate 3 profitieren und eine schicke Neuauflage im Stil des Nachfolgers veröffentlichen?

Baldur's Gate 2 hat ja auch heute noch einiges zu bieten, Story, Dialoge und Begleiter sind Spitzenklasse, die Quests tiefgründig und überraschend, die Musik episch, die Kämpfe und Rätsel ikonisch. Und wie sehr würde das alles von modernem Bedienkomfort und einer schicken Grafik profitieren! Also ja, ich würde das Remake kaufen.

Allerdings gibt es für mich bislang noch viel zu wenige Informationen, um die Gerüchte darum bisher als ernsthaft zu bezeichnen. Die Kollegen von PC Gamer schätze ich als aufrichtige und engagierte Journalisten ein, aber auch sie können einer Ente aufsessen. Ich habe auf jeden Fall selbst meine Fühler ausgestreckt, um die Existenz des Remakes zu bestätigen. Bis dahin würde ich euch empfehlen, die Nachricht mit einer gesunden Portion Skepsis zur Kenntnis zu nehmen.

Wie könnte ein Baldur's Gate 2 Remake aussehen?

Noch ist komplett unbekannt, wie das (bislang hypothetische) Remake aussehen könnte und ob auch tatsächlich wie angenommen BG1 neu veröffentlicht wird. Sehr wahrscheinlich würde das Baldur's Gate 2 Remake aber sowohl das Hauptspiel Schatten von Amn als auch das Addon Thron des Bhaals enthalten, der Vorgänger entsprechend das Original und die Erweiterung Tales of the Sword Coast.

Ein Knackpunkt könnte das Kampfsystem werden: Während der dritte Teil komplett auf rundenbasierte Taktik setzte, basierten die Originale auf Echtzeitkämpfen mit Pausenfunktion. Tatsächlich steckte dahinter aber auch ein verkapptes Zug-um-Zug-Prinzip, was eine dynamische Umstellung wie zuletzt bei Pillars of Eternity erleichtern würde.

Fest steht, dass das Projekt auf einer neuen Technologie basieren muss, da die BG3-Engine von Larian Studios nicht zur Verfügung steht. Wir bleiben dran und berichten zeitnah auf GameStar.de über weitere Entwicklungen in dem Fall.

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Genre: Rollenspiel

Release: 24.09.2000 (PC)

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