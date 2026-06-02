Haltet eure Ritterhelme fest: Es kommt ein neues Stronghold! Und ihr könnt euch sicher sein, dass ihr bei uns alles dazu erfahrt

Ein neues Stronghold wird am Wochenende enthüllt!

Es kommen Leute zur Burg!

Wer gerne Burgen baut und das am liebsten in Stronghold, muss bald die Augen offenhalten. Das Entwicklerteam von Firefly hat offiziell angekündigt, dass ein ganz und gar neues Stronghold schon bald enthüllt wird!

Am 7. Juni auf der PC Gaming Show wird das Echtzeitstrategiespiel offiziell angekündigt. Zu sehen gab es bislang noch nichts von dem Spiel. Aber immerhin einen ersten Ankündigungsteaser, in dem der Studio-Chef Nick Tannahill das Projekt in Aussicht stellt:

1:49 Ein neues Stronghold wird schon sehr bald enthüllt!

Was für ein Spiel wird das?

Offiziell ist über das neue Spiel noch nichts bekannt - außer, dass es in der Unreal Engine 5 entsteht. Zuletzt hatte sich das Entwicklerteam von Stronghold vor allem auf die Entwicklung von Remastern der originalen Spiele fokussiert, also für Stronghold und Stronghold: Crusader.

Die Vermutung liegt da natürlich nahe, dass als Nächstes ein Remaster oder Remake zu Stronghold 2 kommt. Aber garantiert ist das nicht. Zumal die Ankündigung eher danach klingt, als wäre es ein vollständig neues Spiel, und ehrlicherweise auch kaum ein Fan die Spiele nach Crusader so richtig toll fand.

Für ein neues Spiel spricht außerdem, dass der Entwickler im Video die Frage nach dem Setting in den Raum stellt. Dabei fallen teils abenteuerliche Vorschläge, wie etwa Fantasy, Postapokalypse, Sci-Fi oder die römische Antike.

Immerhin gab es bereits ein (unterirdisch schlechtes) Fantasy-Stronghold sowie ein (passables) Stronghold in Asien. Ob die Fans sich aber wirklich nach derart exotischen Settings sehnen? Wir bezweifeln es ein wenig. Eventuell will uns Tannahill aber auch einen Bären aufbinden. Schließlich erklingen in dem Video trotzdem mittelalterliche Töne, und im Hintergrund steht eine mittelalterliche Burg.

Der Info-Speicher ist voll, euer Gnaden!

Aktuell ist die Info-Lage noch dünn, aber das wird sich bald ändern. Wenn ihr euch für Stronghold interessiert, dann schaut am 7. Juni nicht nur bei der PC Gaming Show rein, sondern auch bei uns! Wir sind über das große FYNG-Wochenende durchgehend für euch da und bringen haufenweise News, Previews und so einige persönliche Gedanken.

Gerade bei Stronghold sind wir traditionell ganz vorne mit dabei und saugen alle Infohappen auf, die uns vors Visier geraten. Ganz vielleicht wissen wir sogar schon ein wenig mehr ... aber nur ganz vielleicht.