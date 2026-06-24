GTA 6 kündigt Ultimate Edition und Vorbesteller-Boni an - exklusive Skins, Tattoos und Klamottengeschäfte enthüllt

Rockstar stellt die Vorbesteller-Boni und Inhalte der Ultimate Edition von GTA 6 vor.

Wer GTA 6 schon vor dem Release am 19. November 2026 kauft, darf sich über einige Vorbesteller-Boni freuen. Diese hat Rockstar nun gemeinsam mit den Inhalten der Ultimate Edition vorgestellt. Wir verraten euch, welche Extras enthalten sind.

GTA 6: Das steckt in der Ultimate Edition

Die Kosten für die Ultimate Edition werden sich auf 100 Euro belaufen, für die Standard Edition werden 80 Euro fällig.

Vapid Dominator Buggy (1967) & Paradise-Garage: Dieses Mud-Club-Monster bietet eindrucksvolles Offroad-Handling für das Hinterland von Mount Kalaga und die umliegenden Gebiete. Stell ihn bequem in der Paradise-Garage in Watson Bay ab, die über einen Waffenschrank und einen sicheren Platz zum Verstauen gestohlener Waren zum Verkaufen verfügt.

Dieses Mud-Club-Monster bietet eindrucksvolles Offroad-Handling für das Hinterland von Mount Kalaga und die umliegenden Gebiete. Stell ihn bequem in der Paradise-Garage in Watson Bay ab, die über einen Waffenschrank und einen sicheren Platz zum Verstauen gestohlener Waren zum Verkaufen verfügt. Grotti Cheetah (1995): Der 1995er Grotti Cheetah war Mitte der 90er Grottis bekanntester Sportwagen und eine Ode an den Shore Drive, mit einem minimalistischen retro-futuristischen Design und perfekt geeignet, um zu später Stunde im Rampenlicht ein Zeichen zu setzen.

Der 1995er Grotti Cheetah war Mitte der 90er Grottis bekanntester Sportwagen und eine Ode an den Shore Drive, mit einem minimalistischen retro-futuristischen Design und perfekt geeignet, um zu später Stunde im Rampenlicht ein Zeichen zu setzen. Fahrzeuge und Retro-Tuning für den Vapid Ganado bei Jasons Safehouse: Schalte einen Gang runter und genieße die Sonne auf einer tarnfarbenen Dinka Enduro oder mit einem Crest Kayak. Oder verpasse Jasons in die Jahre gekommenem Lowrider-Pick-up Vapid Ganado mit exklusiven Modifikationen ein paar Muskeln und ein klassisches Styling mit einem Dachspoiler, Heckantennen und einem besonderen Design.

Schalte einen Gang runter und genieße die Sonne auf einer tarnfarbenen Dinka Enduro oder mit einem Crest Kayak. Oder verpasse Jasons in die Jahre gekommenem Lowrider-Pick-up Vapid Ganado mit exklusiven Modifikationen ein paar Muskeln und ein klassisches Styling mit einem Dachspoiler, Heckantennen und einem besonderen Design. Tuningwerkstätten: Zwei herausragende Anlaufstellen für Fahrzeug-Tuning haben exklusiv für Kunden mit der Ultimate Edition geöffnet und bieten eine breite Auswahl an künstlerischen und leistungsbezogenen Fahrzeugmodifikationen. Bei Rideout Customs in Vice City verwandelst du Serienfahrzeuge in wundervolle Kunstwerke mit detailreicher Innenausstattung, exquisiten Felgen und Donk-Stylings. Bei One-Eyed Willie’s in Lake Leonida baust du stattdessen Offroad-Fahrzeuge mit exklusiven Modifikationen um und kannst dir sogar handgemalte Autokunstwerke zulegen.

Zwei herausragende Anlaufstellen für Fahrzeug-Tuning haben exklusiv für Kunden mit der Ultimate Edition geöffnet und bieten eine breite Auswahl an künstlerischen und leistungsbezogenen Fahrzeugmodifikationen. Bei Rideout Customs in Vice City verwandelst du Serienfahrzeuge in wundervolle Kunstwerke mit detailreicher Innenausstattung, exquisiten Felgen und Donk-Stylings. Bei One-Eyed Willie’s in Lake Leonida baust du stattdessen Offroad-Fahrzeuge mit exklusiven Modifikationen um und kannst dir sogar handgemalte Autokunstwerke zulegen. Klassiker-Autosammlung: Spüre im Auftrag des exzentrischen Sammlers und Schraubers Wyman eine Reihe verlassener Klassiker und restaurierungsbedürftiger Projektfahrzeuge auf und verhilf ihnen wieder zu ihrem früheren Glanz. Restauriere sie und werde ihr neuer Besitzer. Vier dieser Fahrzeuge sind nur als Teil der Ultimate Edition verfügbar.

Shitzu Squalo: Dieses Squalo mit pink-blauem Farbverlauf ist in Washington Beach angedockt und eignet sich perfekt, um in Gambit Bay die Angel auszuwerfen und alles Mögliche aus dem Wasser zu fischen. Sie ist auf Hochseetauglichkeit ausgelegt und mit einer bis oben hin mit Sprengstoff gefüllten Waffenkiste ausgestattet.

Dieses Squalo mit pink-blauem Farbverlauf ist in Washington Beach angedockt und eignet sich perfekt, um in Gambit Bay die Angel auszuwerfen und alles Mögliche aus dem Wasser zu fischen. Sie ist auf Hochseetauglichkeit ausgelegt und mit einer bis oben hin mit Sprengstoff gefüllten Waffenkiste ausgestattet. Revolver Hawk & Little Morgan: Dieser durchschlagskräftige Revolver mit klassischen Vice-City-Verzierungen in Versionen für sie & ihn stammt aus dem Vercetti-Anwesen und steht Jason und Lucia im Verlauf ihrer Story bei Ammu-Nation zur Verfügung. Die Versionen sind verfügbar mit geätzten Palmenverzierungen am Griff, eingravierten Details, einem Hochleistungs-Zielfernrohr und einem personalisierten Finish.

Dieser durchschlagskräftige Revolver mit klassischen Vice-City-Verzierungen in Versionen für sie & ihn stammt aus dem Vercetti-Anwesen und steht Jason und Lucia im Verlauf ihrer Story bei Ammu-Nation zur Verfügung. Die Versionen sind verfügbar mit geätzten Palmenverzierungen am Griff, eingravierten Details, einem Hochleistungs-Zielfernrohr und einem personalisierten Finish. Personalisierte Waffenvarianten: Personalisierte Handfeuerwaffen mit detaillierten Gravuren auf Jasons Pistole Girardi ES9 und Lucias Pistole Klose K17.

Personalisierte Handfeuerwaffen mit detaillierten Gravuren auf Jasons Pistole Girardi ES9 und Lucias Pistole Klose K17. PTT Youngin$ – Gelände und Beutezüge: PTT Youngin$ ist eine der lautesten und umtriebigsten Gangs in Leonida und betreibt Hydroponik-Anbau an Orten, an denen man das am wenigsten erwarten würde. Finde einen Weg, um das Lager auszurauben, in dem PTT Youngin$ in Southside Vice City illegale Waren verkauft, und komme mit heiler Haut davon, um einige ganz besondere Gegenstände und einzigartige Schmugglerware abzustauben.

PTT Youngin$ ist eine der lautesten und umtriebigsten Gangs in Leonida und betreibt Hydroponik-Anbau an Orten, an denen man das am wenigsten erwarten würde. Finde einen Weg, um das Lager auszurauben, in dem PTT Youngin$ in Southside Vice City illegale Waren verkauft, und komme mit heiler Haut davon, um einige ganz besondere Gegenstände und einzigartige Schmugglerware abzustauben. Vice-City-Styles für Jason & Lucia: Egal ob am Pool oder anderswo, Jason und Lucia können mit exklusiven Outfits, Tattoos und mehr immer passend gekleidet sein.

Egal ob am Pool oder anderswo, Jason und Lucia können mit exklusiven Outfits, Tattoos und mehr immer passend gekleidet sein. Goodtime-Kleidung: Eine Mini-Kollektion aus Bekleidung und Accessoires inspiriert von Macca the Alligator, bekannt aus der erfolgreichen TV-Show aus dem Goodtime State.

Eine Mini-Kollektion aus Bekleidung und Accessoires inspiriert von Macca the Alligator, bekannt aus der erfolgreichen TV-Show aus dem Goodtime State. Stock-305-Bekleidungsgeschäft: Stock 305 ist die bevorzugte Anlaufstelle für gehobene Streetwear in Stockyard und hat ausschließlich für Kunden mit der Ultimate Edition geöffnet. Stelle verschiedene einzigartige und exklusive Looks für Jason und Lucia zusammen, die perfekt zu den Murals, Tags und Artworks passen, für die der Stadtteil bekannt ist.

Stock 305 ist die bevorzugte Anlaufstelle für gehobene Streetwear in Stockyard und hat ausschließlich für Kunden mit der Ultimate Edition geöffnet. Stelle verschiedene einzigartige und exklusive Looks für Jason und Lucia zusammen, die perfekt zu den Murals, Tags und Artworks passen, für die der Stadtteil bekannt ist. Sara’s Unisex Salon: Hole dir Signature-Styles für Jason und Lucia sowie Bartfrisuren für Jason und Make-up & Nageldesigns für Lucia.

Hole dir Signature-Styles für Jason und Lucia sowie Bartfrisuren für Jason und Make-up & Nageldesigns für Lucia. Electric Fang Tattoo: Stockyards ikonischste Ink Bar mit mehr als 50 Signature-Tattoos für Jason und Lucia – alle designt vom Künstler-Kollektiv FAILE.

Wichtig: Laut Rockstar bekommt ihr all diese zusätzlichen Autos, Waffen, Klamotten und sonstige Extras nicht alle zum Start, sondern schaltet sie im Spielverlauf nach und nach frei.

Ihr könnt die Standard Edition von GTA 6 auch noch nach dem Release auf die Ultimate Edition upgraden.

0:33 GTA 6: Ja, Rockstar hat tatsächlich einen eigenen Trailer fürs Spielecover produziert

Vorbesteller-Boni für GTA 6

Das Vintage Vice City Pack gibt es sowohl für die Vorbestellung von physischen als auch von digitalen Editionen von GTA 6. Es enthält:

Vapid Stanier (1955) & Shore-Court-Garage: Cruise in dieser legendären Limousine, einem Vice-City-Klassiker, den man einfach bewundern muss, den Shore Drive entlang und stell sie in einer neuen persönlichen Garage ab, die nur einen Steinwurf vom glitzernden Sandstrand von Ocean Beach entfernt ist. Wie in allen persönlichen Garagen in Leonida stehen dir ein Waffenschrank zum Auswählen des zur Situation passenden Waffenarsenals und ein sicherer Platz zum Verstauen gestohlener Waren zum Verkaufen zur Verfügung.

Outfits & Frisuren: Kleide und style dich dem Jahrzehnt der Dekadenz entsprechend mit zwei luxuriösen Vice-City-Looks für Jason und Lucia: Jason: Ein mühelos schicker pastellfarbener Vintage-Leinenanzug kombiniert mit einem angesagten Haarschnitt. Lucia: Mit diesem roten Pailletten-Minikleid samt Lockenfrisur gehört die Welt dir.

Kleide und style dich dem Jahrzehnt der Dekadenz entsprechend mit zwei luxuriösen Vice-City-Looks für Jason und Lucia: Exklusive Waffenfolierung: Zolle dem Vice-City-Oberboss Tommy Vercetti und seinem ikonischen Hemd mit Palmenmuster Respekt und verziere die meisten Waffen mit einem tropischen Muster.

Wichtig: Auch für diese Boni gilt, dass sie im Verlauf der Story freigeschaltet werden. Zu allen digitalen Vorbestellungen gibt es noch einen Monat GTA+ dazu. Beachtet bitte, dass es sich um ein Abo handelt, das sich automatisch kostenpflichtig verlängert, solltet ihr es nicht rechtzeitig kündigen.

GTA 6 erscheint offiziell am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X & S.