GTA Online schenkt euch ein Fahrzeug, das euch fast unsichtbar macht

Die neuen wöchentlichen Boni in GTA Online sind bekannt: Diesmal spendiert Rockstar euch im Multiplayer-Modus GTA Online neben weiteren Boni und Rabatten ein ganz besonderes Fahrzeug, das euch vor feindlichen Spielern versteckt – die Info stammt wieder vom bekannten Rockstar-Insider Tez2 auf Twitter.

Darum lohnt sich der Gratis-Gleiter »Ultralight«

Konkret handelt es sich beim geschenkten Fahrzeug diesmal um kein Auto, sondern den leichten Glider Nagasaki Ultralight, der mit dem Update Smuggler's Run ins Spiel kam.

Der handliche Gleiter transportiert euch durch die Lüfte über Los Santos. Streng genommen ist seine Manöverfähigkeit im Vergleich zu anderen Flugzeugen eingeschränkt, außerdem gestaltet sich die Landung durch die hohe Flügelspannweite und das leichte Gewicht oft knifflig.

Auch im Kampf macht der flotte Flieger nur wenig her: Das Gefährt hält kaum etwas aus und der Pilot bleibt ohne Cockpit entsprechend verwundbar. Spannend wird der Ultralight vor allem, weil er so vielseitig ist. Ihr könnt ihn fast in jeder Umgebung einsetzen, um schnell nach oben zu steigen und euch einen Überblick über die Karte zu verschaffen.

Die perfekte Tarnung

Das ist für sich genommen schon praktisch, der Glider hat aber noch ein Ass im Ärmel: Durch den beinahe lautlosen Propeller taucht ihr nicht auf dem Radar anderer Spieler auf und bleibt, wenn ihr achtsam seid, völlig unentdeckt, während ihr durch die Luft gleitet. Damit eignet er sich perfekt, um anderen Spielern auszuweichen - oder natürlich auch für Überraschungsangriffe.

Eines der schnellsten Autos als Hauptgewinn im Casino

Denkt außerdem daran, dass ihr im Diamond Casino von GTA Online ein neues Podiums-Fahrzeug als Hauptpreis gewinnen könnt: Bis zum 16. Juli könnt ihr am Glücksrad drehen, um damit hoffentlich den schicken Sportwagen Vagner mit nach Hause zu nehmen.

Auch die Boni und Rabatte stehen wie das Geschenk diesmal übrigens ganz im Zeichen der Luftfahrt:

Welche Boni & Rabatte gibt es diese Woche?

Boni auf Geld und Erfahrungspunkte

dreifache GTA-Dollar & RP auf den Stockpile-Gegner-Modus

zweifache GTA-Dollar & RP für Luftfracht

zweifache GTA-Dollar & RP für die Flugschule

Rabatte auf Hangars & Garagen

50 Prozent auf Hangars und Renovierungen

50 Prozent auf Dynasty-8-Garagen

Rabatte auf Flugzeuge & Fahrzeuge

40 Prozent auf Hunter

40 Prozent auf Starling

40 Prozent auf Rogue

40 Prozent auf Bombushka

40 Prozent auf T20

40 Prozent auf Osiris

40 Prozent auf Rocket Voltic

40 Prozent auf Scramjet

Rabatte für Twitch-Prime-Abonnenten

Spieler, die ihren Twitch-Prime-Account mit dem Rockstar Social Club verknüpfen, bekommen Rabatte auf die folgenden beiden Fahrzeuge: