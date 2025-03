Preisrätsel um Razer Blade 16: Leak zeigt große Unterschiede zwischen Dollar und Euro

Laptops von Razer waren noch nie besonders günstig. (Quelle: Razer)

Bisher hat Razer offiziell nur seine Blade-16- und 18-Laptops mit RTX 5070 Ti, 5080 und dem Spitzenmodell RTX 5090 offiziell vorgestellt. Der als zuverlässig geltende Leaker @momomo_us hat nun auf X ein Datenblatt geleakt, auf dem auch 16-Zoll-Modelle mit RTX 5060 und 5070 genannt werden.

Die Ausstattung bleibt bei den Modellen von RTX 5060 bis hin zur RTX 5080 größtenteils identisch:

CPU: AMD Ryzen AI 9 365 Prozessor mit 10 Kernen, max. 5,0 GHz und Radeon 880M iGPU

SSD: 1x 1 TB M.2 PCIe 4.0

Display: 16-Zoll-OLED mit einer Auflösung von 2560 x 1600 Pixeln bei 240 Hertz

RAM: 16- bis 32-GB-LPDDR5-8000 (verlötet)

Neben der GPU ist der einzige offensichtliche Unterschied der Arbeitsspeicher. Das Basismodell muss hier mit 16-GB-RAM auskommen. Alle anderen Modelle kommen mit mindestens 32 GB; 64-GB-Speicher sind erst in Kombination mit der RTX 5080 erhältlich.

Die Euro-Preise für das Blade 16 dürften eine Ecke höher ausfallen. (Quelle: @momomo_us)

Da Razer Laptops immer schon etwas teurer waren, sind natürlich die Preise von besonderem Interesse. Hierzu direkt ein Hinweis: Der Preis für das Top-Modell mit RTX 5090 und 4-TB-SSD wird im geleakten Datenblatt mit 1.499 US-Dollar angegeben. Das ist natürlich ein Fehler, statt der 1 vorn ist hier eher eine 4 realistisch.

Auch die anderen im Dokument genannten Preise könnten durchaus Fehler enthalten, scheinen auf den ersten Blick aber durchaus nicht unrealistisch zu sein. Die voraussichtlichen Preise für das Razer Blade 16 wären demnach:

RTX 5060 - 1.999 US-Dollar / 1.831 Euro

RTX 5070 - 2.399 US-Dollar / 2.197 Euro

Die Modelle mit RTX 5070 Ti, 5080 und 5090 sind bereits vorbestellbar und kosten in der jeweils günstigsten Version:

RTX 5070 Ti - 2.999 Euro

RTX 5080 - 3.499 Euro

RTX 5090 - 4.399 Euro

Vergleicht man die auf der Razer Homepage genannten Preise für die bereits vorbestellbaren Versionen, fällt auf, dass es große Unterschiede zwischen US-Dollar und Euro-Preisen gibt.

Das günstigste Modell mit RTX 5070 Ti kostet etwa aktuell 2.999 Euro, laut geleaktem Datenblatt liegt der Preis bei 2.599 US-Dollar, was 2.380 Euro entspricht. Das gleiche Bild ergibt sich auch bei der günstigsten Konfiguration mit RTX 5090.

Diese kostet laut Datenblatt 3.799 US-Dollar (3.479 Euro) und ist bei Razer für 4.399 Euro vorbestellbar. Ob hier eventuell schon Trumps Zölle eingepreist sind, bleibt unklar. Es könnte sich aber natürlich auch einfach um einen Fehler im Dokument handeln.

Sollte dieses Schema aber tatsächlich bei allen Blade-16-Modellen Bestand haben, könnt ihr am Ende zu den genannten Preisen in US-Dollar jeweils noch mindestens 500 Euro draufschlagen. Ein Razer Blade mit RTX 5060 für unter 2.000 Euro dürfte damit auch in Zukunft ein Traum bleiben.