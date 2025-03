Weltneuheit: Razer Blade 18 bietet als erster Laptop innovative Display-Technologie

Beim Blade 18 bietet Razer neben der RTX-5070-Ti- auch die RTX-5080- und die RTX-5090-Laptop an. (Quelle: Razer)

Nachdem Razer bereits das Blade 16 auf den neuesten Stand gebracht hat, wurde jetzt auch das größere 18-Zoll-Modell mit exklusivem Dual-Mode-Display vorgestellt. Optisch hat sich auf den ersten Blick nicht wirklich viel geändert. Dieser Eindruck bleibt noch so lange bestehen, bis man sich die Unterseite betrachtet.

Hier hat Razer zwischen den beiden Lüftergittern ein großes Fenster eingelassen, das haben wir in ähnlicher Form auch schon bei den neuen Alienware-Laptops gesehen. Wie bereits bei Dells Gaming-Marke wurde ein Fenster auf der Unterseite des Notebooks integriert, durch das ihr die Hardware des Rechners betrachten könnt.

Das Razer Blade 18 ist das erste Notebook mit Dual-Mode-Display. (Quelle: Razer)

Weltneuheit bei Laptops: Dual-Mode-Display

Eine große Besonderheit und bisher bei Laptops einmalig ist das Dual-Mode-Display. Das Panel beherrscht dabei zwei native Betriebsmodi. Im Fall des Blade 18 lässt sich das Display in UHD+-Auflösung mit 240 Hertz oder in der klassischen FHD-Auflösung mit extrem schnellen 440-Hertz betreiben. Zwischen den beiden Modi könnt ihr einfach per Knopfdruck wechseln.

In der Praxis habt ihr mit der hohen Auflösung viel Platz auf dem Desktop, das ist ideal beim Arbeiten oder auch bei Rollen- und Strategiespielen. Immer dann, wenn es auf eine möglichst hohe Framerate ankommt, könnt ihr einfach in den FHD-Modus mit einer rasanten Bildwiederholfrequenz von 440 Hertz schalten. Damit eignet sich das Blade 18 auch perfekt für schnelle E-Sport-Games.

Ein neuer Trend? Nach Alienware baut auch Razer ein Fenster in die Bodenplatte in seinem Laptop. (Quelle: Razer)

Viel Leistung für viel Geld

Mindestens 3.499 Euro müsst ihr bezahlen, wenn ihr ein Razer Blade 18 haben möchtet. Für dieses Geld bekommt ihr dann die folgende Konfiguration:

CPU: Intel Core Ultra 9 275HX mit 24 Kernen und max. 5,4 GHz

Grafik: Nvidia RTX-5070-Ti-Laptop

Display: 18-Zoll-Mini-LED-Display mit Dual-Mode-Technologie (3840 x 2400 Pixel bei 240 Hertz oder 1920 x 1200 Pixel bei 440 Hertz)

RAM: 32-GByte-DDR5-5600

Konnektivität: WiFi 7 und Bluetooth 5.4

SSD: 1x 1-TB-M.2-PCIe-4.0

Für mehr Geld gibt es natürlich auch mehr Leistung, neben der RTX-5070-Ti-Laptop sind auf Wunsch auch die RTX-5080-Laptop (plus 600 Euro) und die RTX-5090-Laptop (plus 1.400 Euro) erhältlich. Unverständlich ist die Entscheidung, dass es 64 GByte RAM nur in Kombination mit der schnellsten Grafikkarte und insgesamt zwei 2-TByte-SSDs gibt, entsprechend saftig fällt der Aufpreis mit 1.800 Euro aus.

Was haltet ihr von Dual-Mode-Displays? Ist das eine nützliche Neuerung oder doch eher Spielerei?