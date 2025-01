Nie wieder leerer Akku? Dieses Gadget sieht aus wie ein Toaster und »lädt« euer Handy in Sekunden auf

Das »Swippitt«-Ladesystem sieht aus wie ein Toaster. Aber es kann auch einiges. (Quelle: Swippitt)

Sind Smartphone-Ladekabel bald Geschichte? Auf der CES 2025 veröffentlicht Swippitt zumindest ein Ladesystem, mit dem Handys nicht mehr lange an der Steckdose hängen müssen.

Das Gadget nach dem bereits bekannten Muster mit speziellen Handy-Hüllen kostet aber auch ordentlich.

Mehr als nur ein schicke Ladestation

Das Swippitt-Ladesystem besteht aus vier Komponenten: Einer Ladestation, speziellen Smartphone-Hüllen, externen Akkus und der Swippitt-App.

Die Ladestation sieht auf den ersten Blick wie eine stylische Smartphone-Ladestation aus - in Toaster-Form. Tatsächlich lädt sie in erster Linie nicht euer Smartphone, sondern externe Akkus.

Stellt ihr euer Handy in die Station, wechselt sie einen speziellen externen Akku mit einem geladenen. Das dauert nur zwei Sekunden.

Die Akkus sind mit einem Ladeanschluss in die speziellen Smartphone-Cases integriert.

Handyhüllen, die Smartphones laden, gibt es schon länger - etwa das MagSafe von Apple für iPhones. Allerdings muss man die Powerbank hier selbst aus der Hülle herausnehmen und laden.

Das passiert bei Swippitt automatisch.

Die Swippitt-Ladehüllen sind schlicht und es gibt sie in unterschiedlichen Farben. (Quelle: Swippitt)

Die externen Akkus haben eine Kapazität von 3.500 mAh. Damit könnt ihr Smartphones je nach Modell um 50 bis 90 Prozent ihrer Akkulaufzeit erweitern.

Die Akkus sind so konzipiert, dass sie sofort nach dem Einsetzen in die Smartphone-Hüllen Energie liefern oder als Reserve bereitstehen.

Die Swippitt-App erkennt den Ladezustand des Smartphones und kann den externen Akku aktivieren. Außerdem könnt ihr verschiedene Ladefunktionen festlegen und überwachen. Beispielsweise kann die Ladehöhe begrenzt werden, um den internen Akku zu schonen.

Ein innovatives Produkt - für alle?

0:40 Das smarte Aufladesystem Swippett sieht aus wie ein Toaster. (Quelle: Swippett)

Swippitt wirbt in seinem Werbevideo mit einer Station für die ganze Familie. In eine Station passen immerhin 5 Akkus. Wenn allerdings in einem vierköpfigen Haushalt alle etwa zur gleichen Uhrzeit mit fast leeren Akkus nach Hause kommen, könnte es eng werden.

Dann muss doch jemand an die Steckdose oder sein Gerät direkt in der Ladestation laden. Wie lange ein externer Akku in der Station zur vollen Ladung braucht, ist uns bislang nicht bekannt.

Außerdem wirbt Swippitt damit, dass alle Smartphone-Modelle unterstützt werden, sofern es ein entsprechendes Case gibt. Das ist momentan aber nur für iPhones 14, 15 und 16 der Fall.

Bis Ende des Jahres sollen auch Android-Geräte neuerer Generation unterstützt werden.

Ein stattlicher Preis und ein nerviges Geräusch

Swippitt bietet seine Station mit 5 Akkus für 450 US-Dollar an. Die Akkus sollen etwa alle drei bis vier Jahre getauscht werden. Ein Case kostet 120 Dollar. Wenn ihr allerdings jetzt vorbestellt, gibt es einen Rabatt von 30 Prozent auf alle Produkte.

Wer das obige Werbevideo mit dem Vorführvideo von YouTube vergleicht, dem fällt vor allem eines auf: Im hippen Trailer ertönt ein Sound-Effekt, wenn die Station den Akku wechselt.

Das klingt in der Live-Demo auf YouTube nicht mehr so sexy: Eher ein bisschen wie ein störrischer Tintendrucker, kurz bevor er doch nicht druckt, sondern lieber einen Fehler anzeigt.

Am Schluss ist das Swippitt eben vor allem auch ein mechanisches System. Das bringt tatsächlich innovative Ideen zusammen - ob damit Ladekabel allerdings Geschichte werden, ist fraglich.

Was meint ihr dazu? Würdet ihr euch das Swippitt zulegen? Oder schwört ihr auf ein ganz anderes System, um immer einen geladenen Akku zu haben? Schreibt es uns in die Kommentare!