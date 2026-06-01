Bessere Bildqualität für alle RTX-GPUs: Nvidia startet DLSS 4.5 Ray Reconstruction im August

Nvidia DLSS 4.5 Ray Reconstruction erscheint im August für alle Geforce-RTX-GPUs und soll das Denoising auf ein neues Level haben. (© Nvidia)

Nvidia hat auf der Computex 2026 nicht nur neue Hardware vorgestellt, sondern auch auf Softwareebene eine neue Ankündigung in petto gehabt: DLSS 4.5 Ray Reconstruction ist unterwegs.

Ab August 2026 soll die neue Variante des neuronalen Denoising-Verfahrens über die Nvidia-App zur Verfügung stehen. Dabei handelt es sich explizit nicht um eine exklusive Funktion der aktuellen RTX-50-Generation; laut dem Nvidia-Blogbeitrag sollen alle RTX-Grafikkarten DLSS 4.5 Ray Reconstruction erhalten.

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DLSS 4.5 Ray Reconstruction: Was sich ändert

Die neue Version bringt laut Nvidia gegenüber dem Vorgänger 35 Prozent mehr Rechenkapazität und verarbeitet dabei 20 Prozent mehr Modell-Parameter bei ähnlicher Laufzeit-Performance.

Das erweiterte Trainings-Dataset soll die Bildrekonstruktion präziser machen; hinzu kommt mehr Entwickler-Kontrolle über die temporale Akkumulation – also darüber, wie stark frühere Frames in die Berechnung einfließen.

Zum Launch werden 27 Spiele die neue Technik unterstützen, darunter Cyberpunk 2077, Half-Life 2 RTX oder Call of Duty: Black Ops 7. Konkrete Qualitätsverbesserungen benennt Nvidia an drei Titeln:

In »Indiana Jones und der Große Kreis« sollen Wetterpartikel sauberer erscheinen und nahezu kein Ghosting mehr zeigen.

»PRAGMATA« profitiere indes von besserem Lichtverhalten bei Lasereffekten; in »Alan Wake 2« bleibt hingegen beispielhaft die Röhrenfernseherszene framestabiler.

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In den nächsten Wochen sollen mehrere große Online-Titel auf DLSS 4.5 aufrüsten. »Marvel Rivals« erhält am 12. Juni das Update DLSS 4.5 Super Resolution und Dynamic Multi Frame Generation; zuvor sieht »Naraka: Bladepoint« am 5. Juni das Upgrade der Super-Resolution-Komponente.

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1.000 RTX-Titel und Blender 5.3

Parallel vermeldete Nvidia, dass das RTX-Ökosystem die Marke von 1.000 unterstützten Spielen und Anwendungen überschritten hat.

Apropos Anwendungen: DLSS 4.5 Ray Reconstruction soll auch in Blender 5.3 als neuer Denoiser eingebaut werden. Laut Nvidia ermöglicht das 3D-Künstlern, bereits beim Arbeiten an einer Szene nahezu finale Renderqualität zu sehen, ohne vollständige Renderdurchläufe abzuwarten. Blender 5.3 ist für Herbst 2026 geplant.