Zehn Jahre AM4: AMD hat gerade seine wohl bekannteste Gaming-CPU zurückgebracht

Der AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition – die beliebteste Gaming-CPU der AM4-Ära kehrt zurück. (© AMD via YouTube)

Totgesagte leben länger: Rund anderthalb Jahre, nachdem AMD den Ryzen 7 5800X3D »beerdigt« hatte, kehrt die einst beste Gaming-CPU zurück. Dies kündigte das Unternehmen zur anstehenden Computex 2026 (2. bis 5. Juni) an.

Passend zum zehnjährigen Bestehen der 2016 vorgestellten AM4-Plattform wird der Ryzen 7 5800X3D als »10th Anniversary Edition« reaktiviert und liefert damit allen Interessierten, die den Upgrade-Zeitpunkt damals verpasst haben, eine neue Chance.

5:35 AMD Ryzen 5000 - Wie sind die Prozessoren aufgebaut? - Wie sind die Prozessoren aufgebaut?

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Ryzen 7 5800X3D: Identische Specs, neuer Kontext

Wie AMD weiterhin ausführt, soll der Ryzen 7 5800X3D ab dem 25. Juni 2026 in den Verkaufsregalen stehen. Die unverbindliche Preisempfehlung beläuft sich auf 349 US-Dollar – immerhin 100 US-Dollar weniger im Vergleich zu seiner einstigen Markteinführung 2022.

Ein Europreis ist zum Zeitpunkt der Artikelveröffentlichung in keinen offiziellen AMD-Angaben zu finden; die Kollegen von Heise wollen aber 360 Euro in Erfahrung gebracht haben.

Zur Erinnerung: Damals startete der Ryzen 7 5800X3D bei uns für einen Preis von 489 Euro.

Der Lieferumfang enthält zudem ein Carbice Ice Pad – dabei handelt es sich um ein Wärmeleitpad, das die klassische Wärmeleitpaste ersetzen soll.

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An den technischen Daten selbst ändert sich bei der Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition nichts gegenüber dem Original von 2022.

Acht CPU-Kerne auf Basis der Zen-3-Architektur takten mit 3,4 GHz; im Boost geht's auf bis zu 4,5 GHz hoch. Die thermische Verlustleistung liegt bei 105 Watt TDP, unter Last können bis zu 142 Watt anfallen.

Das große Verkaufsargument für PC-Spieler darf natürlich nicht fehlen: 96 MByte L3-Cache inklusive AMDs 3D-V-Cache – also einem aufgestapelten Cache-Die über dem Prozessorchip.

So müssen Spieletitel deutlich seltener in den trägen Hauptspeicher greifen, was sich in Spielen direkt in höheren und stabileren Bildraten niederschlägt.

Selbst im Vergleich zum aktuellen Intel-Spitzenreiter in Form des Core Ultra 7 270K Plus schlägt sich der Ryzen 7 5800X3D mehr als ordentlich; von älteren und kleineren Modellen ganz zu schweigen.

Warum ausgerechnet jetzt?

Hinter dem Comeback dürfte mehr als bloße Nostalgie stecken. Seit Ende 2025 war die AM4-Plattform schlicht ohne X3D-Option: Der Ryzen 7 5700X3D, der günstigere Nachzügler, hatte als letzter seinen EOL-Status erreicht und war aus dem Handel verschwunden.

Das wäre an sich nicht weiter tragisch, schließlich ist AM4 bereits ein Jahrzehnt alt – wenn da die Speicherkrise nicht wäre. DDR5-Module kosten seit Monaten das Drei- bis Vierfache ihres damaligen Preises, weil KI-Rechenzentren die Produktionskapazitäten absorbieren. Hinzu kommen potenzielle Kosten für AM5-Mainboards, die ebenfalls teurer gegenüber ihren AM4-Äquivalenten ausfallen.

Ein Upgrade von AM4 auf AM5 ist dadurch merklich teurer geworden – wer aber ein Gaming-Upgrade innerhalb der alten Generation sucht, könnte jetzt wieder fündig werden.