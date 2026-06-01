RTX Spark im ersten Benchmark-Leak: Nur drei CPUs schlagen Nvidias neuen ARM-Superchip

Der Nvidia RTX Spark zeigt sich in einem ersten Benchmark. (© Nvidia)

Nvidia hat die Computex 2026 mit dem »RTX Spark« eingeläutet. Der neue Chip soll nicht weniger als die »Neuerfindung des PCs« sein – außerhalb der technsichen Daten ließ CEO Jensen Huang aber nur bedingt heraus, mit welcher Performance die stattfinden soll.

Stattdessen gibt es den ersten Benchmark nun via Wccftech zu sehen, der zwar »nur« von synthetischer Natur ist, aber zumindest die Richtung vorgibt.

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54 Prozent schneller als Apples M5 – aber nicht als der M5 Pro

Der zugehörige Parcours stammt aus dem Clang-Compiler. Dabei handelt es sich um einen Belastungstest für die CPU, der misst, wie schnell ein Prozessor Quellcode übersetzt.

Demnach kommt der RTX Spark auf 43.149 Punkte. Apples M5 landet bei 27.996 Punkten, was einem Rückstand von rund 54 Prozent entspricht.

Überhaupt sollen nur drei Prozessoren in diesem Test besser abschneiden – darunter Apples M5 Pro in beiden Varianten. Die 15-Kern-Ausführung liegt demnach knapp sieben Prozent vorne, die 18-Kern-Version rund 22 Prozent.

Auch ein Intel-Modell kann sich noch vor Nvidia RTX Spark schieben: Der Intel Core Ultra 9 285HX kann sich mit 45.657 Punkten gerade so durchsetzen.

RTX Spark: Nvidias nächster großer Wurf ist ein direkter Angriff auf Intel, Apple und AMD

Von anderer Seite kommen zwar keine konkreten Benchmark-Zahlen, aber zumindest ein leises Versprechen.

Als »Geforce Evangelist« – und damit Nvidia-Mitarbeiter – sind die Aussagen von Jacob Freeman zwar naturgemäß noch ein Stück vorsichtiger zu betrachten, doch auch hier ist eine Richtung vorgegeben: Alan Wake 2 soll mitsamt DLSS 4.5 und Ray Reconstruction auf einem RTX Spark laufen.

Der vom Clang-Benchmark gelieferte Datenpunkt ist indes als genau das zu betrachten: ein Datenpunkt. Compiler-Tests begünstigen grundsätzlich CPUs mit starker Multi-Core-Auslastung; wie sich RTX Spark (auf Dauer) in Gaming oder Content Creation schlägt, bleibt abzuwarten.

Immerhin ist es bis zur Auflösung dieser Fragen mittels unabhänigger Antworten nicht mehr lange hin: Im Herbst 2026 sollen erste Geräte mit RTX Spark auf den Markt kommen.