Hard Reset Redux gratis bei GameStar Plus

Freunde oldschooliger Shooter-Action á la Serious Sam und Bulletstorm kommen hier voll auf ihre Kosten. Denn der Ego-Shooter mit Cyberpunk-Setting stammt vom Entwicklerstudio Flying Wild Hogs, das auch den erfolgreichen Reboot von Shadow Warrior verantwortet hat und zuletzt mit Evil West auf sich aufmerksam machte.

Taten statt Worte sprechen lassen

Eine tiefschürfende, nachdenklich machende Handlung dürft ihr hier Genre-typisch nicht erwarten. Maschinen haben die Weltherrschaft an sich gerissen und sind dabei, die Menschheit auszurotten. Und ja, ihr vermutet schon richtig – ihr seid ein knallharter Widerstandskämpfer, der sich todesmutig den Maschinen in den Weg stellt, um die Menschheit vor der Vernichtung zu bewahren.

Aber um die Story geht es hier ja auch nicht. Es geht um Action, Explosionen und Effektgewitter! Und davon gibt es in Hard Reset Redux reichlich. Mehr noch, als in der ursprünglichen Version, denn die Redux-Fassung hat einige zusätzliche Level voller Action spendiert bekommen.

4:36 Hard Reset - Test-Video zum PC-exklusiven Shooter - Test-Video zum PC-exklusiven Shooter

Anders als bei den meisten anderen Vertreter des Genres schleppt ihr nicht ein riesiges Schießprügel-Arsenal mit euch rum. Euch stehen eine Projektilwaffe und eine Energiewaffe zur Verfügung, die ihr mit gekauften Upgrades verbessern und mit zusätzlichen Funktionen ausstatten könnt. So könnt ihr eure Gegner beispielsweise per Stasisfeld aus eurer Energiewaffe lähmen, bevor ihr sie mit Raketen, Granaten oder Maschinengewehr-Funktion beharkt.

Seid ihr mit der kurzweiligen Kampagne durch, könnt ihr euch entweder in den Survival-Mode stürzen oder direkt ins New Game Plus. Dabei nehmt ihr eure freigeschalteten Waffen-Upgrades mit und könnt das komplette Arsenal freischalten.

Ab sofort können alle Plus-Mitglieder ihren Key bis 23:59 Uhr am 30. September abholen und diesen bis einschließlich 03. Oktober für Hard Reset Redux (Steam) bei Gamesplanet einlösen.

Vollversion aktivieren, so geht´s:

Ans Ende dieser Seite scrollen Button "Jetzt Gratis-Spiel sichern" klicken Gutscheincode kopieren Hard Reset Reduxbei Gamesplanet in den Warenkorb legen Gutscheincode im Warenkorb einlösen Spielpreis wird auf 0€ reduziert Bestellung abschließen Direkt bei Steam aktivieren und spielen!