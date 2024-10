(HBO) Max kommt als neuer Streaming-Dienst nach Deutschland: Welchen Content könnt ihr erwarten?

HBO Max kommt als Streamingdienst nach Deutschland - aber erst übernächstes Jahr.

Nach der Fusionierung der Streamingdienste HBO Max und Discovery Plus, die seitdem gemeinsam als »Max« auftreten, kündigte das Medienunternehmen Warner Bros. Discovery an, die Inhalte auch nach Europa zu bringen.

Deutschland ging zur Ankündigung im März 2024 allerdings zunächst leer aus: Aufgrund noch bestehender Rechtevergaben werden (HBO) Max-Produktionen beim Pay-TV-Sender Sky ausgestrahlt - aber nicht mehr lange.

Wie das Branchenportal DWDL berichtet, hat Clement Schwebig in seiner Funktion als Westeuropa Chef von Warner Bros. Discovery auf den jüngst erfolgten Medientagen in München angekündigt, dass der Max-Streamingdienst 2026 nach Deutschland gebracht wird.

(HBO) Max: Welche Inhalte könnt ihr erwarten?

Von dem Programm in den USA ausgehend, dürften beim hierzulande neuen Streamingdienst sämtliche HBO-eigenen Produktionen sowohl auf Abruf als auch zur jeweiligen Erstausstrahlung zu sehen sein.

Dazu zählen etwa bereits abgeschlossene Serien wie Game of Thrones, The Wire oder True Blood.

Bei noch laufenden Serien wie The Last of Us oder House of the Dragon ist die Lage dank der erwähnten Rechtevergabe nicht ganz so eindeutig: Sky hat zumindest angekündigt, beide Serien bis zu ihrem Ende zu zeigen - was nicht ausschließt, dass Max die Serien zumindest parallel zeigen wird.

1:54 The Last of Us Staffel 2: Der erste Trailer zur HBO-Serie könnte 1:1 aus dem Videospiel stammen

Bereits angekündigte HBO-Produktionen wie das Harry-Potter-Reboot, das die Geschichte ab 2026 als Serie neu auflegen will, dürften ebenfalls zum Start in Max zur Verfügung gestellt werden.

Ähnlich sieht es bei den Filmen aus: Warner-Produktionen wie Der Herr der Ringe oder Batman dürften ebenfalls auf Abruf beim Streamingdienst landen.

Mehr zum Thema Fair bepreist oder überflüssig? Zwei klare Meinungen zu Streaming und ob man Netflix und Co. heute wirklich braucht von Maxe Schwind

(HBO) Max in Deutschland: Noch keine offiziellen Preise bekannt

Außerhalb der Ankündigung, dass der Max-Streamingdienst 2026 nach Deutschland kommen wird, ließ Schwebig keine weiteren Details entlocken. Bei den Abogebühren, die fällig werden, orientieren wir uns deshalb an den niederländischen Preisen, die seit Juni 2024 auf Max zugreifen können:

Max Basis: 6 Euro im Monat für Full-HD-Streams und ohne parallele Geräte

6 Euro im Monat für Full-HD-Streams und ohne parallele Geräte Max Standard: 8 Euro im Monat für 4K-Streams und bis zu drei parallele Streams zeitgleich

In den Tagen nach der Ankündigung lockte der Anbieter in den Niederlanden und weiteren europäischen Ländern zudem mit einem kurzfristigen Angebot.

Wer sich hier bis zum 31. März einen der beiden Tarife sicherte, erhielt einen lebenslangen Rabatt in Höhe von 50 Prozent, solange der Vertrag nicht gekündigt wurde. Damit fiel der Monatspreis in diesem Fall auf drei respektive vier Euro. Denkbar ist also, dass Max auch in Deutschland eine ähnliche Aktion startet, um den Vorsprung von Netflix, Prime Video & Co. aufzuholen.

Aber reicht euch ein solches »Willkommensangebot« auch aus, um Max eine Chance zu geben? Oder sind es euch ohnehin viel zu viele Streamingdienste? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!