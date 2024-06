Harry Potter: 2026 startet das große Serien-Reboot und dafür wurde jetzt die wichtigste Position besetzt

HBO hat große Pläne für Harry Potter und die nehmen langsam, aber sicher, immer mehr Gestalt an. Bildquelle: Warner Bros.

Nach acht Filmen steht jetzt die Rückkehr von Harry Potter an. Statt ins Kino, geht es für den Jungen, der lebte, aber ins TV. HBO arbeitet gerade an einem Reboot in Serienform, das offiziell 2026 aufschlagen soll.

Wer die Harry-Potter-Serie für HBO zaubert

Jetzt ist bekannt, wer dafür alle Zügel in der Hand hält: Einem Bericht von TheHollywoodReporter wurde mit Francesca Gardiner die Showrunnerin und Drehbuchautorin für die Harry-Potter-Serie gefunden.

Gardiner arbeitete bereits an beliebten Projekten wie Killing Eve, The Man in the High Castle oder His Dark Materials und Succession mit. Gerade Succession gehört zu den hochkarätigsten Prestige-Serien, die HBO zu bieten hat.

Doch nicht nur das: Mit Mark Mylod ist ebenso der erste Regisseur für das Potter-Comeback bekannt. Mylod war bei Succession ebenfalls als Produzent und Regisseur involviert, mit der Rückkehr nach Hogwarts führt er seine Zusammenarbeit mit Gardiner also fort.

Darüber hinaus hatte Mylod mit The Menu einen der besten Kinofilme des Jahres 2022 inszeniert. Zuvor war er für mehrere Episoden von Game of Thrones verantwortlich - so zum Beispiel High Sparrow aus Staffel 5, The Broken Man aus Staffel 6 oder The Queen’s Justice aus Staffel 7.

Mylod soll bei Harry Potter mehrere Folgen inszenieren - mehr Details zu seiner Rolle bei dem großen HBO-Projekt sind aktuell nicht bekannt.

Was ihr sonst zur Harry-Potter-Serie wissen solltet

Wie es jetzt weitergeht? Natürlich bleibt die große Frage nach dem Cast offen und welche Nachwuchsdarsteller in die Rollen von Harry, Hermine, Ron und Co. schlüpfen. Dafür dürften definitiv in den kommenden Wochen und Monaten Neuigkeiten aufschlagen, um den geplanten Release-Termin im Jahr 2026 einzuhalten.

Die Harry-Potter-Serie soll dabei über einen Zeitraum von insgesamt zehn Jahren laufen und sich recht vorlagengetreu an die sieben Bücher von J.K. Rowling halten. Rowling persönlich ist am kreativen Schaffensprozess des HBO-Projekts ebenfalls beteiligt.

Kontroverse um J.K. Rowling Kommentare der Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling über trans Personen führten wiederholt zu Kontroversen. Dieser Artikel erklärt Rowlings Aussagen und fasst Reaktionen von Betroffenen zusammen. Eine Übersicht der ganzen Kontroverse rund um JKR und auch Hogwarts Legacy findet ihr hier.

Mehr zur Zukunft von Harry Potter und auch der Filmreihe Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, könnt ihr übrigens unter den Links oben nachlesen. Aktuell sieht es ganz danach aus, als würden sich die Lizenzinhaber Warner Bros. vor allem auf TV- und weniger auf neue Filmprojekte konzentrieren.