Hearts of Iron 3 gratis bei GameStar Plus - Einmal Weltmacht bitte

Der Winter ist immer ein Highlight für Gamer. Wenn die Außentemperaturen sinken und die Sonne schneller verschwindet, ist die perfekte Zeit sich in ein Game richtig reinzufuchsen. Wer noch einen passenden Titel sucht, der wird vielleicht mit unserer Plus-Vollversion im Januar fündig. Diesen Monat gibt es das komplexe Globalstrategiespiel Hearts of Iron 3. Wer sich schon mal an diversen anderen Genre-Vertretern versucht hat, weiß, wie viel Zeit man in solchen Titeln versinken kann.

Stürzt euch in den Krieg mit einer von über 100 Nationen, mit denen ihr die Jahre 1936 bis 1948 erlebt. Dabei könnt ihr die Geschichte während und nach dem Zweiten Weltkrieg nach Belieben verbiegen. So könnt ihr zum Beispiel als Japaner Pearl Harbor viel später, oder nie angreifen. Für die meiste Action spielt ihr natürlich einen der wichtigen Kriegsteilnehmer wie die USA, das Deutsche Reich, Japan oder die Soviet Union. Ihr könnt aber auch einfach die Rolle Kubas übernehmen, dabei wird aber im Verhältnis deutlich weniger geschehen.

Während des Spiels kümmern wir uns um viele Facetten, die euren Verlauf der Nation beeinflussen. Unterschieden wird zwischen: Diplomatie, Produktion, Aufklärung und Politik. Die große Neuerung im Vergleich mit den Vorgängertiteln aus dem Hause Paradox, ist die neue erweiterte KI. Mit deren Hilfe ihr eure Nation besser managen könnt und ganz entspannt bestimmte Bereiche an die KI abtreten könnt, um euch auf andere Bereiche zu fokussieren.

Ein wichtiges Tool gerade für Einsteiger, die sich so auf ihre Gefechte und Truppenverteilungen konzentrieren können, ohne sich noch mit politischen Entscheidungen herumplagen zu müssen. Wir haben die Möglichkeit, komplette Frontabschnitte der KI zu überlassen, sodass wir uns beispielsweise als Japaner voll auf den Seekrieg gegen die USA fokussieren können, während die KI unsere Truppen in China steuert. So wird das auch was mit der Weltmacht.

Ab sofort können alle Plus-Mitglieder ihren Key bis 23:59 Uhr am 31. Januar abholen und diesen bis einschließlich 03. Februar für Hearts of Iron 3 bei Gamesplanet einlösen.

Vollversion aktivieren, so geht's:

Ans Ende dieser Seite scrollen Button "Jetzt Gratis-Spiel sichern" klicken Hears of Iron 3 bei Gamesplanet in den Warenkorb legen Gutscheincode im Warenkorb einlösen Spielpreis wird auf 0€ reduziert Gutscheincode kopieren Bestellung abschließen Direkt bei Steam aktivieren und spielen!