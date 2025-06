Hell is Us Systemanforderungen: Eine RTX 4090 reicht nur für 30 FPS in 4K - und das mit Upscaling

Hell is Us überrascht mit knackigen PC-Anforderungen - die allesamt mit Upscaling angegeben werden. (Bildquellen: Rogue Factor / Nvidia)

Das Action-Adventure-Spiel »Hell is Us« gilt als eine der Open-World-Hoffnungen der vergangenen Zeit. Kein HUD, keine Questzeichen, einfach nur eine offene Spielwelt, durch die ihr euch durchkämpfen müsst.

Deutlich vor dem Release am 4. September 2025 hat Entwicklerstudio Rogue Factor auf der X-Plattform nun detaillierte Systemanforderungen für die PC-Version herausgegeben. Die notwendigen Spezifikationen teilen sich in fünf Kategorien auf:

Hell is Us Systemanforderungen (Preset / Auflösung / Fps) »Minimum« (Medium / 1080p / 30 Fps) CPU: Intel Core i7-7700k / AMD Ryzen 3 3300X

Intel Core i7-7700k / AMD Ryzen 3 3300X RAM: 16 GByte

16 GByte GPU: Nvidia GTX 1070 / AMD Radeon RX 5600 XT »Empfohlen« (Hoch / 1080p / 60 Fps) CPU: Intel Core i7-11700K / AMD Ryzen 5 7600

Intel Core i7-11700K / AMD Ryzen 5 7600 RAM: 16 GByte

16 GByte GPU: Nvidia RTX 2080 Ti / AMD Radeon RX 6750 XT »Hoch« (Hoch / 1440p / 60 Fps) CPU: Intel Core i7-11700K / AMD Ryzen 5 7600

Intel Core i7-11700K / AMD Ryzen 5 7600 RAM: 16 GByte

16 GByte GPU: Nvidia RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800 XT »Sehr Hoch« (Sehr Hoch / 1440p / 60 Fps) CPU: Intel Core i7-11700K / AMD Ryzen 5 7600

Intel Core i7-11700K / AMD Ryzen 5 7600 RAM: 16 GByte

16 GByte GPU: Nvidia RTX 3090 / AMD Radeon RX 6900 XT »Ultra« (Ultra / 4K / 30 Fps) CPU: Intel Core i7-11700K / AMD Ryzen 5 7600

Intel Core i7-11700K / AMD Ryzen 5 7600 RAM: 16 GByte

16 GByte GPU: Nvidia RTX 4090 / AMD Radeon RX 7900 XTX

In allen Fällen gilt wie gewohnt Windows 10 64-Bit oder neuer als notwendiges Betriebssystem.

Beim Speicherplatz reichen 30 GByte freie Kapazität aus – allerdings muss es sich hierbei um eine SSD handeln.

So weit, so nachvollziehbar - der Knackpunkt versteckt sich aber in einer Randnotiz auf dem X-Beitrag. Alle genannten Systemanforderungen sowie die Zielauflösung/-Framerate beziehen sich auf eingeschaltetes Upscaling.

Bedeutet also: Hell is Us setzt eine RTX 4090 voraus, um flüssige 30 Fps bei 4K-Auflösung zu erreichen.

Rogue Factor beschwichtigt an dieser Stelle auch etwas: Bei den Anforderungen handelt es sich um »ideale Spezifikationen«. Diese bedeuten nicht, dass man das Spiel bei niedrigeren Einstellungen nicht ebenfalls zum Laufen bekommen würde; das Studio sei allerdings lieber vorsichtig und wolle schlicht nicht zu viel versprechen.