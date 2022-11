Heute gibt es eines der schönsten Himmelsphänomene zu sehen - Was sind die Leoniden?

Weihnachten steht vor der Tür und ihr habt noch Wünsche, die unbedingt in Erfüllung gehen sollen? Dann ist heute euer Tag! Denn in der Nacht vom 17. auf den 18. November gibt es ein besonderes Himmelsphänomen zu beobachten – die Leoniden.

Die Leoniden sind ein Meteoritenschauer, oder romantisch ausgedrückt ein Sternschnuppenschwarm. Ihr müsst also nur nach oben schauen und, sobald ihr eine Sternschnuppe seht, die Augen schließen und euren Wunsch gen Himmel schicken.

Wenn euch das nicht reicht und ihr dazu noch wissen wollt, was es mit den Leoniden genau auf sich hat, woher sie kommen, wie ihr sie am besten seht und warum Menschen überhaupt glauben, dass Sternschnuppen Wünsche erfüllen, lest gerne weiter.

39 26 Komplette Galaxie auf einem Foto James-Webb-Teleskop liefert nie dagewesene Bilder

Was sind die Leoniden?

Bei den Leoniden handelt es sich, wie bereits erwähnt, um einen Meteoritenschauer. Meteoriten wiederum sind kleine Gesteins- und Staubteilchen von meist nur wenigen Millimetern Größe, die in der Erdatmosphäre verglühen und eine Leuchtspur nach sich ziehen.

Was die Leoniden von anderen Meteoritenschauern unterscheidet, ist ihre Herkunft. Die Gesteins- und Staubteilchen stammen nämlich von dem Kometen Tempel-Tuttle, der bei seinem Umlauf um die Sonne zahllose Bruchstücke hinterlässt.

Die Erde durchpflügt diese Partikel-Wolke regelmäßig auf ihrer eigenen Bahn um die Sonne. Daher wiederholt sich das Spektakel auch jährlich um den 17. November.

Eine Besonderheit der Leoniden ist zudem, dass sie besonders schnell über den Nachthimmel flitzen. Das liegt an ihrer Umlaufbahn um die Sonne, die entgegengesetzt zu der der Erde verläuft.

Gefährlich sind die Leoniden dabei zum Glück meist nicht. Sie verglühen üblicherweise, bevor sie den Boden erreichen. Wie die NASA gefährliche Asteroiden aus dem Weg räumen möchte, seht ihr im folgenden Video:

4:12 Fast wie in einem Film: Die NASA möchte ein Raumschiff in einen Asteroiden krachen lassen

So seht ihr die Leoniden am besten

Die wichtigste Voraussetzung, um die Leoniden sehen zu können, ist ein klarer Nachthimmel. Durch eine Wolkendecke könnt ihr die Sternschnuppen nicht sehen, denn sie verglühen in rund 100 Kilometern Höhe. Also weit über den Wolken.

Außerdem ist es ratsam, sich etwas außerhalb von Städten aufzuhalten, da dort die sogenannte Lichtverschmutzung (die Abwesenheit völliger Dunkelheit) am größten ist und euren Blick trübt. Sucht euch also am besten ein kuscheliges Plätzchen irgendwo auf dem Land und haltet die Augen offen.

Wieso sollen Sternschnuppen Wünsche erfüllen?

Für diesen Aberglauben gibt es keine eindeutige historische Referenz. Zurückverfolgen lässt er sich jedoch über Jahrhunderte. Eine Erklärung lautet wie folgt: Die Menschen interpretierten Sternschnuppen als Dochte, die Engeln beim Putzen der Himmelskerzen herunterfielen. Erblickte man also eine Sternschnuppe, konnte man sich göttlichen Beistand erhoffen.

Sternschnuppen werden allerdings nicht überall als etwas Gutes angesehen: In der Mongolei und bei einigen indigenen Stämmen werden sie als Unglückszeichen gesehen und teilweise sogar gefürchtet. Mehr zum Thema Weltraum haben wir hier für euch:

Und wie verbringt ihr nun euren Abend? Wollt ihr euch einen Herzenswunsch erfüllen lassen und die Leoniden beobachten? Oder könnt ihr das gar nicht, weil es total verregnet und bedeckt ist? Lasst es uns gerne wissen!