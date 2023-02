Hogwarts Legacy Grafikeinstellungen: Ein viel diskutierter Screenshot sollte euch eine Warnung sein

In etwa einem Tag beziehungsweise am 10. Februar erscheint Hogwarts Legacy. Unter Spielern sorgt der teils sehr hohe Hardware-Hunger des Open-World-Titels aber jetzt schon für Aufregung im Reddit-Forum PC Master Race (Beispiele #1, #2, #3 und #4). Ein besonders viel diskutierter Fall macht dabei deutlich, dass sich oft leicht und ohne große optische Einbußen gegensteuern lässt.

Es geht um den unten zu sehenden Beitrag des Reddit-Nutzers ItsWill_OW . Darin teilt er einen Screenshot des Spiels in der UWQHD-Auflösung 3440x1440, der oben links in der Ecke eine Performance von 57 FPS zeigt. Wie der Titel des Beitrags deutlich macht, ist ihm das in Anbetracht seiner sehr schnellen Hardware (Geforce RTX 4080, Ryzen 9 7950X) wohl klar zu wenig:

Gemütliche 57 Bilder pro Sekunde , heißt es übersetzt im Titel. Grundsätzlich eine durchaus verständliche Einschätzung, schließlich ist die RTX 4080 bestens für das Spielen in der 4K-Auflösung geeignet. Im Gegensatz zu der UWQHD-Auflösung mit etwa fünf Millionen Pixeln kommt 4K auf eine deutlich höhere Pixelmenge von über acht Millionen.

Es ist aber mit sehr leichten Mitteln möglich, die Performance deutlich zu verbessern, die der Spieler hier zunächst nicht genutzt hat, wie auch unser aktueller Tuning-Guide zu Hogwarts Legacy zeigt:

Weniger ist mehr, in doppelter Hinsicht

Der Reddit-Nutzer hat im oben zu sehenden Beispiel kein Upscaling-Verfahren wie DLSS oder FSR genutzt. Dabei wird das Spiel intern mit weniger Pixeln berechnet und möglichst effizient und hochwertig wieder auf die gewünschte Zielauflösung hochskaliert, um mehr FPS zu ermöglichen.

Es kann dabei zwar teils zu leichten Grafikfehlern und einem etwas unschärferen Bild kommen. Mittlerweile sind die Techniken aber in der Regel so gut ausgereift, dass wir sie mit passender Hardware stets empfehlen würden, was auch für Hogwarts Legacy gilt.

Auf der Stufe DLSS-Stufe Qualität spart das Spiel etwa ein Drittel an zu berechnenden Pixeln ein, was einen sehr beachtlichen Performance-Boost ermöglicht. Das hat später auch noch der besagte Reddit-Nutzer ausprobiert, was ihm nach eigener Aussage etwa 50 FPS mehr eingebracht hat.

Das Motto Weniger ist mehr gilt unserer Erfahrung nach in Hogwarts Legacy außerdem auch für die Raytracing-Optionen, die sich auf Reflexionen, Schatten und die Umgebungsverdeckung beziehen.

Das es außerhalb von Hogwarts nur eine überschaubare Anzahl von reflektierenden Objekten in dem Spiel gibt und sich die anderen beiden Raytracing-Techniken eher subtil auf die Optik des Spiels auswirken, kann man gut darauf verzichten und die FPS damit deutlich erhöhen.

Der (oft unvernünftige) Drang, alles auf Ultra zu stellen

Wenn Ultra-Einstellungen vorhanden sind, ist es mit sehr schneller Hardware nur gut nachvollziehbar, dass man sie auch nutzen möchte. Dieses Beispiel zeigt aber einmal mehr, dass es oft eine sehr gute Idee ist, zumindest einige Optionen doch lieber eine Stufe niedriger zu stellen.

Wie sehr und bei welchen Optionen genau sich das lohnt, variiert stark von Spiel zu Spiel. Schließlich liegt es vollständig in den Händen der Entwickler, was eine Ultra -Option genau bedeutet, sowohl in Sachen Optik als auch mit Blick auf den Hardware-Hunger. Dass es ein teurer Spaß sein kann, bei den Optionen nicht genauer hinzusehen, zeigt auch diese Kolumne:

Teure Hardware kaufen - Eine schlechte Angewohnheit kostet mich unnötig Geld

Habt ihr Hogwarts Legacy bereits auf eurem PC gespielt? Wenn ja, legt ihr auch in diesem Titel Wert auf Raytracing oder könnt ihr zu Gunsten einer besseren Performance gut darauf verzichten? Und wie steht ihr generell zu Upscaling-Verfahren wie DLSS und FSR? Bevorzugt ihr das Spielen in nativer Auflösung oder nutzt ihr DLSS & Co falls vorhanden, um die Performance zu verbessern? Schreibt es gerne in die Kommentare!