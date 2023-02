Kein Scherz: Eure RGB-Tastatur könnte Schuld sein, dass Hogwarts Legacy nicht rund läuft

Obwohl ich mich jetzt schon seit vielen Tagen mit Hogwarts Legacy auseinandersetze, gelingt es den Machern des Spiels immer wieder aufs Neue, mich zu überraschen. Diesmal geht es um einen offiziellen Tuning-Tipp, der mir persönlich in der Form auch noch nie begegnet ist.

Er findet sich auf der offiziellen Support-Seite zu Problemen mit der Steam-Version. Nach allgemeinen Tipps wie dem Aktualisieren von Treibern, dem Verifizieren der Spieldateien und dem Senken von Grafikdetails folgt doch tatsächlich ein Abschnitt mit dem Titel Keyboard RGB settings .

Darin heißt es, dass es zu Problemen führen kann, wenn das eigene Keyboard spezielle RGB-Einstellungen unterstützt, die nicht näher definiert werden. Die Schwierigkeiten können laut Beschreibung in allen Spiellagen auftreten, also beim Starten, beim Laden und beim Spielen selbst.

Falls ihr kein Keyboard mit RGB-Beleuchtung besitzt oder generell auf der Suche nach Performance-Tipps für Hogwarts Legacy seid, schaut am besten in unserem Tuning-Guide vorbei:

Was ist zu tun und was bringt es?

Um die möglicherweise störenden Einstellungen anzupassen, sollt ihr zwei Einträge in einer INI-Datei verändern. Vorab sei allerdings gesagt, dass die Änderung bei mir zu keiner spür- oder messbaren Verbesserung der Performance geführt, zumindest nicht auf den drei PCs mit RGB-Tastatur, mit denen ich sie bislang getestet habe.

Dennoch etwas ärgerlich: Die Schritt-für-Schritt-Anleitung ist fehlerhaft. So heißt es dort unter anderem, dass man den Ordner C:\Users\[user]\AppData\Local\ExampleGame aufrufen soll. Dabei lautet der Name des letzten Unterordners wenig überraschend Hogwarts Legacy und nicht ExampleGame .

Außerdem finde ich weder eine Datei mit dem angegebenen Namen UserSettings.ini noch die beiden genannten Parameter RGBPeripherals und RGBKeyLighting . Stattdessen heißt die Datei aus dem Unterordner Saved\Config\WindowsNoEditor bei mir GameUserSettings.ini und der einzige RGB-Parameter RGBPeripherals enabled .

Sicher, die Anleitung ist nahe dran. Aber wenn man schon eine Schritt-für-Schritt-Anleitung verfasst, dann sollte sie auch möglichst genau sein - so wie es hoffentlich bei all unseren zahlreichen Guides zu dem Spiel der Fall ist (und wenn doch mal etwas nicht stimmt, sagt uns gerne in den Kommentaren unter dem jeweiligen Artikel Bescheid):

Bislang können nur Vorbesteller der Deluxe- oder der Collectors-Edition Hogwarts Legacy spielen, das ändert sich aber am 10. Februar um 19 Uhr. Spätestens, wenn eine größere Zahl an Steam-Reviews vorhanden ist, dürfte absehbar sein, ob das Spiel auf den meisten PCs ohne Schwierigkeiten läuft oder eher mehr Probleme macht - wir halten euch auf dem Laufenden.