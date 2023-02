Hogwarts Legacy auf Steam: Die überwältigende Mehrheit der Spieler ist sich absolut einig

Wie gut ein Spiel in der Community ankommt und ob es technische Probleme macht, lässt sich oft klar an den Bewertungen bei Steam ablesen. Das geht mittlerweile auch im Falle von Hogwarts Legacy, das inzwischen nicht mehr nur für Tester und Besitzer der Collectors Edition und der Deluxe Edition verfügbar ist, sondern für alle. Aber wie genau fällt das Urteil der Steam-Community bislang aus?

Kurz gesagt: Sehr positiv. Von aktuell über 25.000 abgegebenen Bewertungen sind satte 94 Prozent gut. In den Rezensionen dominiert dabei vor allem ein Thema: Wie gut es Hogwarts Legacy gelingt, Fans der Harry-Potter-Bücher und -Filme abzuholen.

Immer wieder ist davon zu lesen, dass man sich Dank des Spiels in seine eigne Kindheit zurückversetzt fühlt und wie viel Freude es bereitet, gewissermaßen selbst einmal Harry Potter sein zu können - auch wenn das Spiel seine eigene Geschichte in der Welt von Hogwarts ohne ihn erzählt. Mehr zur spielerischen Qualität des Titels erfahrt ihr in unserem ausführlichen Test:

284 56 Hogwarts Legacy im Test Das perfekte Harry-Potter-Spiel - nur nicht auf PC

Und was ist mit der Technik?

Die teils großen Probleme, in die wir auf unserem Test gestoßen sind und die sich auch in so mancher Reaktion der Community gezeigt haben, treten bei einem Großteil der Steam-Spieler offenbar nicht auf. Möglicherweise trägt dazu auch der Day-One-Patch bei, der am Abend des 10. Februar zusammen mit dem Spiel erschienen ist und den wir bislang noch nicht testen konnten.

Es ist zwar in manchen Reviews von Schwierigkeiten mit der Performance zu lesen, insbesondere in den negativen. Letztlich fällt das aber für die meisten Spieler nicht so ins Gewicht, dass ihr äußerst positiver Eindruck von dem Spiel getrübt werden würde.

Wir werden uns das Spiel mit Day-One-Patch Anfang nächster Woche (KW 7) erneut ansehen und euch davon berichten, wie unsere eigenen Erfahrungen damit ausfallen. Ganz unabhängig davon steht eines nach aktuellem Stand fest: Hogwarts Legacy trifft einen Nerv, der so wohl lange Zeit von keinem Spiel mehr getroffen wurde.

Falls ihr doch Performance-Probleme habt, kann unser ausführlicher Tuning-Guide möglicherweise helfen. Einen sehr ungewöhnlichen Tipp zur Besserung der Leistung geben die Entwickler außerdem selbst, wie ihr im folgenden Artikel nachlesen könnt:

Kein Scherz: Eure RGB-Tastatur könnte Schuld sein, dass Hogwarts Legacy nicht rund läuft

Uns interessiert sehr, welche Erfahrungen ihr bislang mit Hogwarts Legacy gemacht habt, insbesondere dann, wenn ihr bereits den gestern Abend erschienenen Day-One-Patch nutzen konntet? Schreibt gerne in die Kommentare, mit welcher Hardware genau und mit was für Einstellungen ihr das Spiel spielt und wie gut es bei euch läuft - und was ihr spielerisch davon haltet. Vielen Dank!