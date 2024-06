House of the Dragon: So streamt ihr Staffel 2 in Deutschland und umgeht gleich drei Hürden

Um 3 Uhr nachts war die erste Folge der zweiten Staffel im Stream zu sehen. (Bild: HBO/Sky)

Die zweite Staffel des Game of Thrones-Spin-off »House of Dragon« startete gestern in den USA; in Deutschland gibt es die jeweils neue Folge am Tag darauf ab 3 Uhr nachts zu sehen.

Wir erklären euch, wo ihr die Serie schauen könnt und welche Herausforderungen sich dabei stellen.

Hier könnt ihr »House of Dragon« sehen

In Deutschland hat Sky die Serie lizenziert. Ihr habt folgende Möglichkeiten, sie zu schauen:

Hier ist »House of Dragon« nicht mehr zu finden: auf Sky Atlantic. Wie Filmstarts berichtet, ist die Serie nicht mehr parallel im Pay-TV zu sehen. Eine Ausstrahlung bei Sky Atlantic ist zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen.

Solltet ihr »House of Dragon« bei WOW streamen wollen, gibt es drei Dinge zu beachten

Um die Serie zu sehen, müsst ihr bei dem Streamer ein Filme-&-Serien-Abo abschließen. Dieses kostet regulär 9,98 Euro monatlich.

Wenn ihr keine Filme und nur »House of Dragon« wollt, gibt es nur eine Möglichkeit, ein Serien-Paket zu buchen – und das geht nicht direkt, sondern nur über einen Umweg.

Ihr müsst das Film-Paket händisch aus dem Warenkorb entfernen.

Das Serien-Abo allein gibt es nicht regulär zu buchen, ihr müsst das Filme-&-Serien-Paket anwählen und das Filmangebot manuell entfernen.

Beachtet außerdem das Sonderangebot von WOW. Der Anbieter wirbt mit 5,98 Euro im Monat für Filme und Serien.

Das Paket hat allerdings einen Haken. Es besitzt eine Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten. Wenn ihr also nicht plant, WOW für ein Jahr zu buchen, sondern für die Laufzeit von »House of Dragon«, müsst ihr auch diesen Vorteil manuell aus dem Warenkorb entfernen.

Das Vorteilspaket bei WOW hat eine Mindestvertragslaufzeit. Wollt ihr das nicht buchen, müsst ihr es händisch aus dem Warenkorb entfernen.

Für Filmfans ist enorm wichtig zu wissen, dass WOW seine Inhalte ohne Premium-Zugang nur in 720p, also HD, und mit Stereo-Klang anbietet.

Wollt ihr »House of Dragon« in Full HD sehen, müsst ihr zusätzlich 5 Euro im Monat für WOW Premium berappen. Im Aufpreis enthalten ist auch 5.1-Sound sowie mehrere Streams gleichzeitig.

»House of Dragon« in 4K/UHD könnt ihr nur auf Sky sehen und auch nur, wenn ihr die Pakete »Entertainment Plus« und »Cinema« bucht.

2:19 House of the Dragon: Im neuen Trailer zu Staffel 2 entbrennt ein erbitterter Krieg um den Thron

Wird »House of Dragon« auch zu anderen Streaming-Diensten kommen?

Vorerst nicht. In der Vergangenheit hat Amazon Prime Video die erste Staffel jedoch zum Kauf angeboten. Damals lag rund ein Monat zwischen Ende der Erstausstrahlung und der Veröffentlichung bei Prime Video.

Moviepilot munkelt, dass »House of Dragon« Staffel 2 ab September oder Oktober käuflich über Prime Video zu erwerben sein könnte. Ein DVD- und Blu-ray-Release könnte auch im Herbst folgen.

Ob Staffel 2 der Serie den hohen Erwartungen der Fans standhalten kann, erfahrt ihr in unserer Kritik. Wie der ganze Targaryen-Stammbaum aussieht, haben wir für euch aufgedröselt.

Eine dritte Staffel zum Fantasy-Hit ist übrigens bereits gesichert und befindet sich in Planung.

»House of Dragon« steht seit heute auf Sky und dem Streaming-Dienst WOW zur Verfügung. Habt ihr die erste Staffel von »House of Dragon« gesehen? Wenn ja, wie fandet ihr sie? Werdet ihr die kommenden acht Wochen jeden Montag mitfiebern, oder wartet ihr, bis alle Folgen verfügbar sind? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.