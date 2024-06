Es ist offiziell: House of the Dragon bekommt eine 3. Staffel

Wenn das mal keine erfreulichen Nachrichten für Fans von House of the Dragon sind! Bildquelle: HBO

Fans von House of the Dragon können einer gewissen Zukunft entgegenblicken: HBO hat das erste Spin-off zu Game of Thrones ganz offiziell um eine dritte Staffel verlängert. Die Ankündigung findet ihr hier.

Und das, bevor Season 2 von House of the Dragon überhaupt gestartet ist. Damit geht es in Deutschland hierzulande in der Nacht vom 16. auf den 17. Juni 2024 beim Sky-Streamingdienst Wow los.

2:19 House of the Dragon: Im neuen Trailer zu Staffel 2 entbrennt ein erbitterter Krieg um den Thron

Für die neuen Episoden um den Drachentanz der Targaryens und Hightowers gab es bereits im Vorfeld viel Lob. Erste Kritiken der internationalen Presse versprechen eine weitere Staffel, die sich die gewohnt hohe Qualität von House of the Dragon und auch Game of Thrones beibehält.

Allzu überraschend ist die Verlängerung von House of the Dragon um eine dritte Staffel nicht. Schon Ende 2023 verriet George R.R. Martin persönlich (via Blogpost), dass bereits an Drehbüchern für die Seasons 3 und 4 gearbeitet wird.

Konkrete Details zu Staffel 3 von House of the Dragon gibt es aktuell nicht. Wann die Dreharbeiten starten sollen und wann wir mit einem Release der neuen Folgen rechnen dürfen, bleibt im Moment noch offen. Diesbezüglich müssen sich Fans erstmal weiter in Geduld üben.

Was ihr zu Staffel 2 von House of the Dragon wissen solltet

Wollt ihr euch derweil optimal auf den Start von Staffel 2 vorbereiten, werdet ihr unter den folgenden Links fündig. Wir haben für euch alles Wichtige zusammengefasst, was ihr um den Streit von Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) und Alicent Hightower (Olivia Cooke) wissen müsst:

Die neue Season kommt auf insgesamt acht Episoden, während die vorangegangene noch zehn umfasst. Die einzelnen Folgen erscheinen jeweils einzeln im Wochentakt.

Wie gut hat euch House of the Dragon bisher gefallen? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die zweite und auch dritte Staffel? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!