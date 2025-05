Huawei hat seinen ersten Laptop mit faltbarem Display vorgestellt und das ist riesig

Die Ränder des neuen Laptops von Huawei sind äußerst dünn.

Faltbare Displays sind seit Jahren ein wichtiger Trend auf dem Smartphone-Markt. Langsam, aber sicher kommt die Technologie bei Laptops an. Der chinesische Hersteller Huawei hat mit dem MateBook Fold Ultimate jetzt das erste Modell mit satten 18 Zoll vorgestellt.

Neuer Laptop mit großem Falt-Display

Die internationale Reichweite von Huawei ist in den vergangenen Jahren stark gesunken, in China gehört der Hersteller aber nach wie vor zu den wichtigsten Playern in der Tech-Branche. Mit dem MateBook Fold Ultimate wurde jetzt ein ziemlich spannendes neues Notebook angekündigt.

Das Gerät besteht nämlich vor allem aus einem großen 18-Zoll-OLED-Display mit einer Auflösung von 3.296 x 2.472 Pixeln und 1.600 Nits Spitzenhelligkeit. Dieses kann in der Mitte gefaltet werden, wodurch quasi zwei Bildschirme mit knapp 13 Zoll entstehen.

1:10 Huawei MateBook Fold Ultimate: So sieht der neue Falt-Laptop aus

Auf dem unteren Bildschirm kann eine virtuelle Tastatur angezeigt werden, die Nutzung externer Geräte ist aber natürlich ebenfalls möglich. Huawei hat speziell dafür eine besonders schlanke Mobile-Tastatur vorgestellt. Mithilfe eines Ständers kann das große Display aufgeklappt aufgestellt werden.

Das Design des Laptops ist ansonsten ziemlich minimalistisch, wodurch das Gerät im zusammengeklappten Zustand sehr dünn (nur 14,9 Millimeter) und leicht (etwa 1,16 Kilogramm) ausfällt. Bei den Farben bietet Huawei Optionen in Schwarz, Weiß und Blau.

Ein Überblick über die wichtigsten Details:

Chip: Noch unbekannt, Gerüchten zufolge Kirin X90

Noch unbekannt, Gerüchten zufolge Kirin X90 Arbeitsspeicher: 32 GByte

32 GByte Speicher: Wahlweise 1 TByte oder 2 TByte

Wahlweise 1 TByte oder 2 TByte Akku: 74.69 Wh

74.69 Wh Anschlüsse: 2x USB-C

2x USB-C Kamera: 8 Megapixel

Die Spezifikationen weisen eindeutig darauf hin, dass das Gerät in erster Linie zum Arbeiten oder für die Freizeit ausgelegt ist.

In China kann der neue Laptop schon bestellt werden. Die Variante mit 1 TByte kostet dort 24.000 Yuan, also etwa 3000 Euro. Mit 2 TByte sind es dann 27.000 Yuan, was etwa 3350 Euro entspricht. Der Release soll am 6. Juni 2025 erfolgen.

Nicht der erste, aber bisher der größte: Faltbare Displays sind auf dem Laptop-Markt noch ziemlich neu und entsprechend kaum verbreitet. Mit dem Lenovo ThinkPad X1 Fold G1 und dem Asus Zenbook 17 Fold OLED gibt es derzeit zwei Modelle, die schon erschienen sind.

Das MateBook Fold Ultimate ist dabei das bisher größte Gerät. Ob es je außerhalb Chinas erhältlich sein wird, ist aktuell aber noch unklar.