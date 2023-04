Hier steckt sicherlich irgendwo ein doofer Spruch drin über das vermeintliche Klischee, China wäre bekannt für das Kopieren von Dingen. Man muss aber auch kein Meisterdetektiv sein, um herauszufinden, wo Huawei gespickt hat: bei der Apple Smartwatch Ultra.

Auch am Preis hat sich der Hersteller an den Amerikanern orientiert: 750 Euro möchte man für die schwarze Variante, genannt expedition black ; 900 Euro berappt voyage blue .

Das sind die Features

Für einen solchen Batzen Geld darf man seine Erwartungen hochstecken. Mit folgenden Besonderheiten will die Huawei Watch Ultimate überzeugen:

Tauch- und Expeditionsfunktionen: Wandern, Rucksacktouren einschließlich Stopps und Erinnerungen ans Dekompressieren für Taucher

Wandern, Rucksacktouren einschließlich Stopps und Erinnerungen ans Dekompressieren für Taucher Extra-Button: Dieser führt den Benutzer direkt zu den dedizierten Tauch- und Expeditionsfunktionen.

Dieser führt den Benutzer direkt zu den dedizierten Tauch- und Expeditionsfunktionen. Markierungspunkte : Beim Wandern lassen sich Points of Interest festlegen

Beim Wandern lassen sich Points of Interest festlegen Extralanges Armband: Zum Tauchen

Zum Tauchen GPS mit zwei Frequenzen

Nachtmodus: Dank hellem orangefarbenen Text lässt sich auf dem Display bei Nacht die Schrift besser lesen.

Ein bereits angekündigtes Update soll intelligentes Energiemanagement für bessere Akkunutzung der Uhr hinzufügen.

Hinweis: Aufgrund der harten Sanktionen gegen Huawei wird es die Watch in den USA nicht geben.

1:52 Huaweis neue Smart Watch für Outdoor-Fans kommt uns irgendwie bekannt vor

Gibt es Unterschiede?

Sämtliche aufgeführten Features sind fast genau so in der Apple Watch Ultra enthalten. Rein optisch orientiert sich Huaweis Watch Ultimate aber klar an mechanischen Uhren und spricht unter Uhren-Enthusiasten damit sicher ein anderes Publikum an.

Tauch-Standard: Huaweis Flaggschiff ist EN13319-zertifiziert, der Standard für Tauchausrüstung. Während Apple empfiehlt, nicht tiefer als 40 Meter zu tauchen, schafft die Ultimate bis zu 110 Meter.

Batterielaufzeit: Laut Huawei hält die Batterie sehr viel länger. Der Hersteller behauptet, mit einer Ladung käme man bis zu zwei Wochen aus. Das hängt natürlich stark von der Nutzung ab.

Wander-App-Integration: Das OS der Smartwatch ist kein Vergleich zum watchOS von Apple, aber immerhin wird man Third-Party-Integrationen wie Strava, Komoot und Runtastic verwenden können. Das ist zwar nicht dasselbe, wie die App am Handgelenk zu haben, aber der Datenaustausch zwischen den Softwares ist somit zumindest gegeben.

Wann wir in der Redaktion unsere Finger an die Huawei Watch Ultimate legen können, ist noch unklar. Das Pendant von Apple befindet sich bereits bei unserem Kollegen Patrick Schneider im Test.

Erst kürzlich hat Huawei übrigens eine Smartwatch mit einem recht ungewöhnlichen Feature veröffentlicht. Darüber hinaus habe ich offenbart, wie mich Smartwatches vom Uhrenhasser zum Uhrenliebhaber haben werden lassen.

Schon jetzt erhältlich: Die Huawei Watch GT 3 Pro

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GameStar je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Die Bonzen-Uhr aus dem Hause Huawei sagt der Applewatch Ultra den Kampf an. Glaubt ihr, dass die Android-Watch an das Apple-Pendant herankommt? Braucht es solche teuren Smartwatches überhaupt? Oder sind die sowieso nur ein Nischenprodukt für eine bestimmte Zielgruppe? Verratet uns eure Meinung gerne in den Kommentaren.