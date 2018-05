»Ich vermisse Flash« - Google Chrome-Update beeinträchtigt Browser-Spiele

Der Ton ist in den meisten Spielen ein sehr wichtiges Element, beispielsweise um eine bestimmte Atmosphäre zu erzeugen oder um dem Spieler zusätzliches Feedback für seine Aktionen zu geben. Genau dieses Element fehlt derzeit allerdings in vielen Browser-Spielen, wenn sie über Google Chrome gestartet werden.

Das Problem hängt mit dem Update auf die Chrome-Version 66 zusammen, das den Ton bei automatisch abgespielten Videos deaktiviert. Die Benutzererfahrung soll dadurch verbessert werden, das Update führt allerdings wohl in vielen HTML5-basierten Spielen dazu, dass der Ton nicht mehr funktioniert.

Most web games already have a ‘click to play’ button (to gain keyboard focus) but Chrome won’t allow those game to play audio unless their click method specifically resumes the AudioContext (and few do, because until now there was little reason to).