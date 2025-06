Im Shop von Nvidia ist urplötzlich ein neues Produkt aufgetaucht: die RTX 4040 Ziegelstein

Nvidia hatte für kurze Zeit einen Ziegelstein im Online-Shop. Keine Pointe. (Bildquelle: Nvidia)

Der 1. April gilt gemeinhin als der Tag, an dem sich jeder Hinz und Kunz einen Scherz erlaubt. Dieser Tag ist allerdings inzwischen zwei Monate her – und trotzdem dachte sich jemand bei Nvidia wohl, dass man mal wieder eine dieser »Produktveröffentlichungen, die gar nicht sein können« unter die Leute bringen möchte.

Denn in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war im offiziellen Geforce-Shop des Herstellers folgendes Produkt zu sehen:

Es hat etwas Surreales, einen Ziegelstein in einem GPU-Shop zu sehen, nicht wahr? (Bildquelle: Videocardz)

Die »Acme GeForce RTX 4040 BRICK Edition« ist zumindest dem Produktbild nach zu urteilen passend beschriftet – es handelt sich schlicht um einen Ziegelstein.

Natürlich handelt es sich hierbei um keinen echten Artikel, den man kaufen kann. Der gelistete Preis von 0,00 US-Dollar sowie das »Nicht auf Lager«-Schild tun ihr Übriges zur Nichtverfügbarkeit.

Der Custom-Hersteller wurde mit »Acme« angegeben, die ihr vielleicht als »Acme Corporation« noch aus den Looney Tunes kennt und damit ein fiktives Unternehmen darstellt. (Bis ich also mal »schaffe, schaffe, Computerle baue« ernsthaft in einen Text einbringen kann, muss ich mich also wohl noch gedulden.)

Gelistet wurde die Grafikkarte übrigens neben der realen Asus TUF Gaming Geforce RTX 5060. Die Brick Edition kann sogar in einem Punkt mit der echten Listung mithalten, denn der Ziegelstein weist der Produktbeschreibung zufolge ebenfalls 8 GByte Videospeicher auf.

Würde eine solche 8-GByte-Grafikkarte den durchschnittlichen Preis eines solchen Hochlochziegels aus dem Baumarkt (rund ein Euro) übernehmen, würden Nvidia mit Sicherheit zumindest UVP-Diskussionen erspart bleiben.

Bleibt nur noch die Frage nach dem warum. Nvidia selbst hat bisher keinerlei Angaben gemacht, was es mit dem Geforce-Ziegelstein auf sich hat. Denkbar ist, dass es sich hierbei schlicht um ein Testprodukt für die Funktionsfähigkeit des Online-Shops handelt, das aus irgendeinem Grund versehentlich live gestellt wurde.