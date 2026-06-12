Trotz roter Zahlen: Rekord-Börsengang katapultiert SpaceX in die Top 10

Der Börsengang macht SpaceX auf einen Schlag zu einem der wertvollsten Unternehmen der Welt. (Bildquelle: SpaceX)

Rote Zahlen in Milliardenhöhe schreiben und trotzdem als ein großer Meilenstein der Finanzgeschichte gefeiert werden? Das gelingt nur wenigen.

Mit einem historischen Börsengang an der Technologiebörse Nasdaq hat Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX in dieser Woche alle Rekorde gebrochen und seinen Gründer auf dem Papier zum ersten Billionär der Welt gemacht.

Wie aus der offiziellen Bekanntmachung von SpaceX hervorgeht, sammelte der Börsenneuling die Rekordsumme von 75 Milliarden US-Dollar ein – und das, obwohl im letzten Jahr ein Minus von 4,9 Milliarden Dollar verbucht wurde.

Mit einer aus dem Börsengang resultierenden Bewertung von rund 1,8 Billionen US-Dollar katapultiert sich SpaceX damit direkt aus dem Stand in die Top 10 der wertvollsten Unternehmen weltweit.

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Der historische Rekord in Zahlen

Ein Blick in die Geschichtsbücher der Börse reicht, um die gewaltige Dimension des Börsengangs von SpaceX zu verdeutlichen.

Bislang hielt der saudi-arabische Ölriese Saudi Aramco den Titel für das größte Börsendebüt aller Zeiten. Im Jahr 2019 nahm der Konzern die Summe von rund 29,4 Milliarden Dollar ein.

SpaceX hat diesen Rekord mit den nun eingesammelten 75 Milliarden Dollar in die Schranken gewiesen. Angetrieben durch die starke Nachfrage lag die Gesamtbewertung von SpaceX am Ende des Tages bei 1,8 Billionen Dollar und machte es damit auf einen Schlag zu einem der wertvollsten Unternehmen der Welt.

Hohe Nachfrage trotz Verlusten

Im letzten Geschäftsjahr verbuchte SpaceX einen Verlust von fast 5 Milliarden Dollar. Trotz dieser Zahlen gelang es, den größten Börsenstart aller Zeiten hinzulegen.

Wie ist das passiert? Die Antwort auf diese Diskrepanz liegt zwischen den Zeilen in den Finanzberichten. Das Geschäft von SpaceX basiert auf drei Säulen:

Weltraum : Falcon-Raketen und die Entwicklung von Starship.

: Falcon-Raketen und die Entwicklung von Starship. Konnektivität : Das Satelliten-Netzwerk Starlink sowie Produkte wie Starshield sind bereits profitabel.

: Das Satelliten-Netzwerk Starlink sowie Produkte wie Starshield sind bereits profitabel. KI: xAI, Supercomputer und Rechenzentren im Orbit verschlingen große Summen.

Die profitabelste Säule ist Starlink, welches rund die Hälfte des Konzernumsatzes beisteuert. Mit einem Umsatz von rund 11,4 Milliarden Dollar im Jahr 2025 und einem verdoppelten operativen Gewinn von rund 4,4 Milliarden Dollar gegenüber dem Vorjahr ist Starlink der momentane Wachstumsmotor von SpaceX. Der Verlust resultiert vor allem aus Investitionen in die KI-Säule des Unternehmens.

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Die Investoren an der Wall Street nehmen die roten Zahlen des Unternehmens zwar wahr, wetten aber mit ihrem Geld aber auf die Gewinne von morgen, die auch durch Elon Musks Versprechen angefeuert werden.

Der größte Profiteur des Börsengangs ist zweifellos Elon Musk. Sein persönliches Vermögen hat durch den Börsengang die Marke von 1 Billion US-Dollar durchbrochen und ihn dadurch auf dem Papier zum ersten Billionär der Geschichte gemacht.