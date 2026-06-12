Nach 7 Filmen und 5,4 Milliarden Dollar an den Kinokassen: Eins der größten Sci-Fi-Franchises bereitet gerade seine Rückkehr vor

Transformers 8 ist auf dem Weg – ob Michael Bay wieder persönlich Regie führt? Bildquelle: Paramount

Ihr könnt von Michael Bays Transformers-Filmen halten, was ihr wollt. Aber an einer Tatsache lässt sich nicht rütteln: Der Kampf Autobots gegen Decepticons hat auf der großen Leinwand unverschämt viel Geld eingespielt!

5,4 Milliarden US-Dollar über sieben Kinofilme hinweg – um genau zu sein. Und klar: Michael Bay hat nicht bei jedem einzelnen Film Regie geführt, war aber bei den späteren Teilen stets als Produzent involviert.

Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, dass die neueren Filme (wie etwa The Last Knight, Bumblebee und Rise of the Beasts) immer weniger Geld in die Kinokassen spülten.

Transformers 8 kommt – und das ist noch nicht alles

Trotzdem dürfte es niemanden verwundern, dass Paramount und Hasbro ihren Goldesel zurück auf die Weide schicken. Wie TheWrap berichtet, wurde jetzt Jason Fuchs (Wonder Woman, It: Welcome to Derry) damit beauftragt, dafür ein Drehbuch zu schreiben.

Details zur Handlung und wie genau sich sein Projekt in den Transformers-Kosmos einfügt, sind aktuell nicht bekannt. Fest steht aber, dass es sich nicht um die einzige geplante Fortsetzung handelt.

So arbeitet Derek Connolly (Jurassic World) an einem Skript zu einem Transformers/G.I. Joe-Crossover. Außerdem ranken sich Gerüchte darum, dass Michael Bay persönlich einen weiteren Teil in Szene setzen könnte.

2:04 Transformers: Rise of the Beasts - offizieller Trailer

Autoplay

Und falls ihr bei Transformers mittlerweile den Überblick verloren habt, findet ihr hier alle Teile der Bay-Reihe auf einen Blick:

Transformers (2007)

Transformers – Die Rache (2009)

Transformers 3 (2011)

Transformers: Ära des Untergangs (2014)

Transformers: The Last Knight (2017)

Bumblebee (2018)

Transformers: Aufstieg der Bestien (2023)

Die Kritiken lassen bei (fast) allen Teilen der Reihe zu wünschen übrig, aber wie bereits erwähnt sind die Transformers-Filme echte Kassenschlager. Bei einem Gesamtbudget von 1,3 Milliarden konnte das Franchise bisher über 5,42 Milliarden US-Dollar einspielen.

Ausgerechnet der Film mit den besten Kritiken gilt jedoch als kommerzieller Flop. Der 3D-animierte Transformers: One zählt nur bedingt zu der oben aufgeführten Reihe und blieb trotz euphorischer Presse- und Fanstimmen finanziell weit hinter den Erwartungen zurück. Ein Jammer.