Immortals of Aveum wird euren PC zum Schmelzen bringen - das sind die Systemanforderungen

Wer Immortals of Aveum auf dem PC spielen will, braucht ganz schön potente Hardware.

Knapp eine Woche vor dem offiziellen Release von EAs Shooter-Hoffnung Immortals of Aveum sind die Systemanforderungen für PC-Spieler da - und die haben es in sich.

Das Call of Duty mit Magie , wie Entwicklerstudio Ascendant sein Projekt bezeichnet, ist nämlich eines der ersten AAA-Spiele, das auf Basis der Unreal Engine 5.1 entwickelt wurde.

Entsprechend finden sich mit Lumen, Nanite und World Partition UE-Module im Shooter wieder, die nicht nur für ein atemberaubendes Spielerlebnis mithilfe der Beleuchtung, Videoeffekte und Physik sorgen sollen, sondern auch eure Rechner an ihre Grenzen bringen werden.

Klar wird das beim Blick auf die minimalen und empfohlenen Konfigurationen, die Immortals of Aveum für 1080p-Auflösung mit niedrigem bis mittlerem Detailgrad sowie 1440p-Auflösung mit mittleren bis hohen Grafikdetails ansetzt.

4:19 Immortals of Aveum: Der Magie-Shooter zeigt in 4 Minuten, womit er euch begeistern will

Immortals of Aveum: Die offiziellen Anforderungen im Überblick

Minimum (1080p@60 FPS; niedrige bis hohe Details) Empfohlen (1440p@60 FPS; mittlere bis hohe Details) Prozessor (Intel) Core i7-9700 Core i7-12700 Prozessor (AMD) Ryzen 7 3700X Ryzen 7 5700X Arbeitsspeicher 16 GB RAM 16 GB RAM Grafikkarte (Nvidia) Geforce RTX 2080 Super (8 GB) Geforce RTX 3080 Ti (12 GB) Grafikkarte (AMD) Radeon RX 5700XT (8 GB) Radeon RX 6800 XT (16 GB) DirectX-Version 12.1 oder neuer 12.1 oder neuer Speicherplatz 110 GB (SSD empfohlen) 110 GB (SSD empfohlen) Betriebssystem Windows 10 64-Bit oder neuer Windows 10 64-Bit oder neuer

Die knackigen Systemanforderungen liegen laut einem Blogbeitrag von Ascendant Studios daran, dass man keine Kompromisse bei den Grafikdetails eingehen wollte.

Anzumerken ist hierbei auch, dass die angegebenen Framerate-Ziele bei den Mindestanforderungen nur unter Berücksichtigung der Upscaling-Tools Nvidia DLSS und AMD FSR erreicht werden.

Immerhin gibt es innerhalb der Einstellungen von Immortals of Aveum ein PC-Performance-Tool, mit dem Spieler die jeweiligen Grafikoptionen bis ins kleinste Detail einstellen können.

Zudem bedeuten die Specs nicht, dass Besitzer weniger starker Hardware komplett in die Röhre schauen, wie Ascendant Studios versichert. Wer etwa wie ich eine Geforce RTX 3070 sein Eigen nennt, kann natürlich auch auf 1440p-Auflösung den Shooter spielen - nur eben mit heruntergeschraubten Ansprüchen.

Die Ansprüche an Immortals of Aveum selbst schraube ich hingegen nicht herunter, denn unser Kolumnen-König Peter hat im Zuge des Summer Game Fests ordentlich Vorfreude geschürt:

Für Ungeduldige wurde zudem mittlerweile der Preload freigeschaltet: Wer Immortals of Aveum für PC oder Xbox Series X|S gekauft hat, kann den Download der Spieldateien bereits jetzt starten und pünktlich zum Release am 22. August mit dem Spiel beginnen. PS5-Spieler hingegen müssen sich noch bis zum 20. August um 6 Uhr morgens gedulden.