Instagram: Community-Nutzer findet plötzlich Bilder von sich in seinem Feed, die er nie gepostet hat

Dieses KI-Selfie mit einem Hai stammt zwar nicht von Instagram, allerdings setzt die KI ihre Nutzer mittlerweile auch ungefragt in KI-generierte Szenarien. (Bildquelle: Adobe Stock)

Instagram-User aufgepasst: Es könnte euch passieren, dass ihr plötzlich Bilder von euch in eurem Instagram-Feed seht. Nur dass ihr die weder hochgeladen habt, noch euch an die Szenerie erinnern könnt.

Was ist passiert?

Reddit-Nutzer Green_Video_9831 traute vermutlich seinen Augen kaum, als in seinem Instagram-Feed plötzlich eine surreale Bilderreihe auftauchte – mit ihm selbst als Hauptmotiv. Auf den Bildern steht er inmitten eines endlosen Spiegellabyrinths .

Reddit-Nutzer »Green_Video_9831« fand plötzlich Bilder von sich selbst von Meta gepostet in seinem Instagram-Feed wieder (Bildquelle: Reddit)

Ich habe Metas KI verwendet, um ein Selfie zu bearbeiten und jetzt nutzt Instagram mein Gesicht, um damit Werbung für mich zu schalten schreibt der Nutzer.

Seit Juli 2024 bietet Instagrams Mutterkonzern Meta die Imagine -Funktion an. Hier können Nutzer ihre Selfies einer KI übergeben und sich mit einem Prompt in verschiedenen Szenarien darstellen lassen. Green_Video_9831 hatte jedoch nie ein Bild von sich in einem Spiegelkabinett angefordert.

Zuerst halten andere Reddit-User die Screenshots, die Green_Video_9831 teilt, für Fakes. Die Seite 404Media berichtet über den Fall.

Meta bestätigt: Die Bilder sind echt

Das Online-Medium übermittelt daraufhin Meta den Link zu dem Reddit-Post. Der Konzern bestätigt, dass die Bilder echt seien. Werbung seien sie allerdings nicht.

Vielmehr testet Meta gerade offenbar ein neues Feature, das zumindest Nutzern, die der Imagine-KI bereits Selfies zur Verfügung gestellt haben, zufällige Bilderreihen in den Feed spült.

Die Imagine-KI ist in der EU (noch) nicht verfügbar.

Kritik ist angebracht

Sich selbst plötzlich in einem tatsächlich nicht besonders realistisch wirkenden Spiegelkabinett zu finden, mag auf den ersten Blick vor allem skurril wirken.

Allerdings erinnert dieses Ereignis auch ein wenig an den Urheberrechtskonflikt von OpenAI und Twitch. Im Falle von Meta gehören die Bilder zwar euch, doch der Konzern hat Nutzungsrechte. Und das könnte in Zeiten von KI eine Nutzung bedeuten, die vielen so noch nicht bewusst ist: Zum Beispiel das Trainieren und Verbessern einer hauseigenen KI mit euren Daten.

Ein KI-Selfie beim Posen mit einem Hai (das Bild wurde nicht von Imagine generiert) mag noch ganz niedlich sein, aber gilt das auch etwa für ein Bild, das euch beim Quälen einer Katze zeigt? Was zuerst wie eine Spielerei wirkt, könnte tiefgreifende Auswirkungen auf den Umgang mit unseren Daten und Identitäten haben.

Was denkt ihr darüber? Lässt sich der Vorstoß von datenhungrigen KI-Featuren überhaupt noch aufhalten? Oder ist das vielleicht ein Preis, den man für leistungsfähige künstliche Intelligenz eben zahlen muss? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!