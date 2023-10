Gestern ist aus dem Nichts eine lange erwartete Grafikkarte erschienen, die ein richtig guter Deal sein könnte

Diese drei Hersteller werden Modelle des A580 verkaufen (Quelle: Intel)

Intel überrascht diese Woche mit der Veröffentlichung der Arc A580 Karte. Diese GPU wurde zwar letztes Jahr angekündigt. Seitdem gab es aber eine Funkstille.

Was kann die neue Intel Arc A580 Grafikkarte?

Wer aktuell auf der Suche nach einer Budget-Grafikkarte ist, wird vielleicht bei Intels Arc-Serie fündig. Daran knüpft auch die neue A580-Karte an.

Die Intel Arc A580 platziert sich dabei leistungstechnisch zwischen der Arc A380 (ca. 150€ bei Cyperport) und der Intel A750 (ca. 260€ bei Geizhals).

Der Preis der Arc A580 soll sich bei 179 US-Dollar liegen, also knapp 170 Euro. Was bringt sie also mit?

Hier sind die wichtigsten Daten im Kurzüberblick:

Übersicht Intel Arc A580 Intel Arc A750 GPU ACM-G10 ACM-G10 Graphic Clock 1700MHz 2050MHz Boost Clock 2400MHz 2400MHz Kerne 24 28 Ray-Tracing Kerne 24 28 VRAM 8GB 8GB VRAM Speed 16GBs 16GBs Memory Bandwh. 512Gbps 512Gbps TDP 185W 225W PCI-Express-Standard 4.0 x 16 4.0 x 16

Die A580 gibt es nur in der Version eines Drittanbieters zu kaufen. Das zeigt ein Bild auf der Intelseite. Dort stehen ASRock , Gunnir und Sparkle als Partner. Ob weitere Anbieter folgen, ist noch unklar.

Falls Ihr A580-Karten mit der Endung OC seht: Diese Modelle sind schon vom Hersteller auf 2000 MHz übertaktet. Das entspricht zumindest laut Intel ungefähr 18% mehr Leistung.

Warum kommt die Grafikkarte erst jetzt? Die A580 sollte nämlich schon früher auf den Markt kommen. Intel verriet in einem Interview mit TechRadar , dass das Team mehr Zeit zum Lösen von Treiberproblemen durch den Launch der A700-Reihe brauchte und sich der Release der A580 deshalb verzögerte.

Since we introduced the Intel Arc A770 and A750 products last year, our teams were focused on improving the gaming experience with those products before introducing new ones. - Intel im Gespräch mit TechRadar

Was könnt ihr damit spielen? Laut Intel sollt ihr mit dieser Karte neuere Spiele in 1080p (FullHD) spielen können mit über 60 FPS. Als Beispiele werden Marvel's Spider Man: Miles Morales und Ratchet & Clank: Rift Apart genannt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Mit welchen Karten konkurriert die A580?

AMDs Radeon RX 6600, welche momentan um die 200 Euro kostet.

Die Nvidia Geforce RTX 3050 ist je nach Ausstattung zwischen 230 und 250 Euro zu haben.

Arc A750 ist natürlich etwas teurer. Je nach Ausstattung gibt es sie für etwa 260 Euro zu haben.

Diese Preise können sich die kommenden Wochen noch verändern.

Mit welchen Features kommt die A580?

Ray-Tracing gibt es in immer mehr Spielen. Ob eine Grafikkarte dieses Feature kann, sollte man beim Kauf künftiger Grafikarten durchaus beachten.

Wenn man die Karte an seine Limits bringt, wird aber deutlich, wo ihre Grenzen sind. Das zeigt sich beim Performance-Tests des Ray-Tracings anhand des Spiels Cyberpunk 2077.

Bei ersten Tests durch die Kollegen von PCGH wird deutlich, dass die A580-Karte minimal bessere Performance als die Radeon RX 6600 und die RTX 3050 aufweist. Alle drei schneiden dabei trotzdem nicht besonders gut ab.

Bei Cyberpunk 2077 kommen alle Karten bei FullHD im Test auf durchschnittlich zwischen 28 und 32 FPS.

Dabei darf man aber nicht vergessen, dass es sich um eine günstigere Grafikkarte handelt und Cyberpunkt 2077 sehr anspruchsvoll ist.

Ein weiteres Feature der Arc-Karten ist XeSS . Das ist eine KI-gestützte Super-Sampling-Funktion. Vereinfacht gesagt bekommt ihr damit mehr Bilder pro Sekunde. XeSS kann man aber auch auf AMD- oder Nvidia-Karten verwenden, solange der Entwickler diese Möglichkeit integriert.

Zum Vergleich: Nvidia setzt hier auf DLSS und AMD auf FSR . Das bedeutet, dass Intel also eine eigene Funktion besitzt.

Wie viel Unterschied XeSS bei eurer Performance machen soll, verbildlicht Intel in folgender Grafik:

Die gezeigte Performance stellt die FPS-Verbesserungen durch das XeSS-Feature da (Quelle: Intel)

So sollen laut Intel 63 Prozent höhere Frameraten möglich sein. Schaut man genauer hin, macht das im Falle von Marvel's Spider Man: Miles Morales 75 statt 62 Frames aus, also ein Plus von 13 Bildern pro Sekunde.

Da es sich um Intel-Tests handelt, sind diese Zahlen mit Vorsicht zu genießen. Langzeittests und Vergleiche werden erst noch zeigen, wie viel diese Karte je nach Herstellervariante und Setup final vorweisen kann!

Mehr zum Thema Wenn Intel so weiter macht, müssen sich Nvidia und AMD in Acht nehmen: Arc bis zu 63 Prozent schneller von Nils Raettig

Was denkt ihr? Würdet ihr diese Karte kaufen? Klingt der Preis für euch nach einer guten Alternative zu Nvidia oder AMD im günstigeren Preissegment? Klar, diese Karte wird nicht an den Leistungen des höheren Segments kratzen, aber das ist auch gar nicht ihre Aufgabe. Deal or no Deal? Schreibt es gerne in die Kommentare.