Intel Battlemage: So bald schon sollt ihr die neuen Grafikkarten kaufen können

In den letzten Tagen häuften sich die Leaks zu Intel Grafikkarten, die die neue Battlemage-Architektur nutzen.

Intel soll die ersten beiden neuen Grafikkarten bereits am 3. Dezember offiziell vorstellen. Die Karten mit Intels Referenzdesign sollen ab dem 12. Dezember zu kaufen sein. Das berichtet das Branchenmagazin VideoCardz.

Die Termine sehen laut VideoCardz wie folgt aus:

3. Dezember: Offizielle Vorstellung der Karten Intel Arc B570 und Arc B580

Verkaufsstart der Limited Editions von Intel. 13. Dezember: Verkaufsstart von Partnerkarten.

Gut zu wissen: Intel nennt das Referenzdesign Limited Edition.

Preislich werden die beiden Grafikkarten wahrscheinlich etwas über den Vorgängermodellen liegen. Bisher ist nur der Preis der Arc B580 in den USA geleakt. Sie soll in den USA für 250 Dollar verkauft werden, was umgerechnet etwa 236 Euro entspricht. Der Preis in Deutschland wird aber durch direkt berechnete Steuern höher sein.

Zur Einordnung: Der direkte Vorgänger A580 ist momentan für ca. 200 Euro erhältlich. Das kleinste Modell der High End Modelle A750 für rund 215 Euro.

Intel Arc B570 Intel Arc B580 Architektur Battlemage BGM-G21 Battlemage BGM-G21 Recheneinheiten 20 Xe2 18 Xe2 GPU-Takt 2,85 GHz unbekannt Speicher 12 GB GDDR6 unbekannt Speicheranbindung 192-bit unbekannt Geschwindigkeit 19 Gbps unbekannt Bandbreite 456 GB/s unbekannt PCIe PCIe 5.0 x 8 PCIe 5.0 x 8 Verkauf ab 12. Dezember, 2024 12. Dezember, 2024 Preis 249 Dollar unbekannt

Weitere Battlemage-Karten werden folgen

Für Dezember soll Intel nur die Veröffentlichung der zwei Mittelklasse-Grafikkarten planen. Erwartet wird, dass Intel während der CES 2025 im Januar erste Informationen zu weiteren Grafikkarten liefern wird.

Jetzt seid ihr gefragt. Schafft Intel mit den beiden neuen Grafikkarten den Spagat zwischen Preis und Leistung? Könntet ihr euch vorstellen, eine Battlemage-Grafikkarte zu kaufen? Schreibt uns dazu gerne einen Kommentar.