Der erste Test zu Intels neuer Top-CPU ist da - noch vor der offiziellen Ankündigung

Zum Start von neuen Prozessoren gibt es eigentlich ein klares Prozedere: Erst kommen Leaks rund um Funktionen und Performance, dann stellt der Hersteller die neue Hardware vor und zum Release erscheinen dann Tests von unabhängigen Reviewern, die die tatsächliche Leistung überprüfen und einordnen.

Aber warum warten, wenn man schon vor der offiziellen Vorstellung einen Test veröffentlichen kann? Die beiden bekannten Leaker Enthusiastic Citizen und OneRaichu haben genau das getan. Am Wochenende veröffentlichten sie gemeinsam die erste Rundum-Review zu Intels neuer Top-CPU Core i9-13900K, deren Erscheinen zusammen mit 12 weiteren Endkunden-Modellen erst im kommenden Monat erwartet wird.

24 2 Mehr zum Thema Großer Leak enthüllt alle Raptor-Lake-CPUs von Intel

Der erste Test des Core i9-13900K ist mehr als nur heiße Luft

Beide Leaker waren in der Vergangenheit für ihre meist ziemlich genauen Vorhersagen und Einschätzungen bekannt, weshalb die Review des Prozessors durchaus ernst genommen werden darf.

Und offenbar haben die beiden mit dem Test noch nicht einmal gegen Intels Richtlinien verstoßen. Lediglich Reviews, bei denen ein neues Mainboard mit Z790-Chipsatz zum Einsatz kommt, stehen von Seiten Intels unter Embargo.

Die Leaker verwendeten für ihren Test jedoch ein älteres Z690-Mainboard und hielten sich somit technisch gesehen an Intels Vorgaben. Ein Test mit Z790-Chipsatz soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Neben dem Mainboard kamen für die Review sowohl älterer DDR4-Arbeitsspeicher als auch der neuere DDR5-RAM zum Einsatz. Zweiterer taktete mit einer Rate von 6000 MT/s - und bewegte sich damit über dem nativ unterstützten Takt von 5600 MT/s.

Der Intel Core i9-13900K im ersten Test: Starke Performance im Multi-Threading

Dass der Core i9-13900K seinen Vorgänger sowohl in der Single- als auch der Multi-Thread-Performance schlagen kann, dürfte nicht verwundern. Wohl aber, wie hoch die Multi-Thread-Leistung tatsächlich ausfällt. Dank der Steigerung der kleinen, auf Multitasking ausgelegten E-Kerne von 8 auf 16 schafft der i9-13900K bei unlimitierter Leistungsaufnahme eine Steigerung von durchschnittlich 42 Prozent. Bei Single-Thread-Anwendungen sind immerhin solide 12,5 Prozent mehr möglich.

Für Spieler besonders relevant ist natürlich die Gaming-Leistung der CPU. In den meisten Spielen ist zwar die Grafikkarte der limitierende Faktor. Dennoch kann in einzelnen Titeln und bei niedrigen Auflösungen auch der Prozessor für die FPS-Obergrenze sorgen.

So etwa in dem von den Leakern getesteten Counter Strike: Global Offensive. Bei Full-HD- bis QHD-Auflösung sind hier je nach verwendetem Arbeitsspeicher zwischen 11 und 14 Prozent mehr FPS möglich. Außerdem werden niedrige Ausreißer (die unteren 0,1 Prozent) dank des größeren Caches deutlich angehoben.

Der Haken an der Sache? Um die bessere Performance zu erreichen, benötigt der Core i9-13900K auch mehr Strom. Unter Last benötigt der Prozessor bis zu 253 Watt, im Unlimited Power Mode steigt dieser Wert sogar auf bis zu 343 Watt an.

Dazu kommt, dass Spieler von dem Plus nur in geringem Maße profitieren dürften. Die Ergebnisse in Counter Strike sind ein seltenes, für den Test handverlesenes Szenario. Und die in dem Benchmark erreichte Steigerung von 670 auf 760 FPS (FHD, DDR5) dürfte selbst den sensibelsten Spielern kaum auffallen.

Welche CPUs sich für Spieler stattdessen tatsächlich lohnt und dabei nicht das Budget sprengt, erfahrt in unserer Kaufberatung für Gaming-Prozessoren.

Kaufberatung für Gaming-CPUs - das sollte eure nächste CPU können

Wie seht ihr das Ganze? Haben euch die Ergebnisse des Tests überrascht? Oder entspricht der Core i9-13900K euren Erwartungen? Und für wie vertrauenswürdig haltet ihr die Ergebnisse der beiden Leaker? Schreibt es uns in die Kommentare!