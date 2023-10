Intel: Neue Desktop-Prozessoren offiziell angekündigt

Intel kündigt nach den Leaks nun in einem offiziellen Bericht die Prozessoren der 14. Generation an. (Symbolbild; Unsplash+ in Zusammenarbeit mit Getty Images)

Intel hat gestern offiziell die neue Prozessorfamilie der Intel-Core-14-Reihe angekündigt. Zum Start bekommt ihr eine Auswahl aus 6 Modellen.

Die CPUs im Überblick

Das sind die neuen CPUs in der Reihenfolge stark zu schwach:

Intel Core i9-14900K

Intel Core i9-14900KF

Intel Core i7-14700K

Intel Core i7-14700KF

Intel Core i5-14600K

Intel Core i5-14600KF

In dieser Tabelle stehen alle Specs und Preise rund um die neue 14er-Reihe (Quelle: Intel)

Alle Neuigkeiten auf einen Blick: Intels XTU ( Extreme Tuning Utility ) soll nun als Feature einen KI-Assistenten besitzen, der beim overclocking helfen soll. Laut Intel soll das jetzt in einem Klick möglich sein.

Die Intel Core i9-14900K-CPU bildet die aktuelle Speerspitze aller Desktop-Prozessoren. Sie besitzt 24 Kerne (32 Threads) und eine Taktfrequenz von fast 6 GHz.

Im Inneren des i7-14700K-Modells sitzen 20 Kerne (28 Threads).

Damit wirbt Intel bei seinen neuen Prozessoren

Hohe Leistung beim Gaming: Laut Intel sollen mit den neuen Prozessoren der 14. Generation bis zu 23% gesteigerte Leistung im Gaming-Bereich möglich sein. Der Vergleich bezieht sich dabei auf den AMD Ryzen 9 7950X3D:

Intel wirbt mit 23% gesteigerter Gaming-Leistung gegenüber Modellen der Konkurrenz. Das scheint nicht für alle Spiele zu gelten (Quelle: Intel)

Die Grafik zeigt, dass die Intel Core i9-14900K bei Spielen wie GTA 5, Total War Warhammer 3, Starfield oder Metro Exodus leistungstechnisch die Nase vorn hat.

Bei anderen Titeln wie DOTA 2, Cyberpunk 2077 oder League of Legends fällt sie allerdings unter die Performance des AMD-Äquivalenten.

Overclocking für Anfänger: Der oben erwähnte XTU-Assistent soll dank KI-Hilfe Overclocking auch für Anfänger möglich machen. Overclocking bedeutet vereinfacht gesagt die Anheben der CPU-Taktung, wodurch die allgemeine Leistung gesteigert wird.

Unterstützung von DDR 5: Außerdem unterstützen die CPUs die neueste DDR5 XMP mit Geschwindigkeiten über 8000 Megatransfers/second (MT/s). Mit anderen Worten könnt ihr also bedenkenlos Arbeitsspeicher mit DDR 5 Technologie einbauen, solange das Mainboard ebenfalls DDR 5 unterstützt.

Bei der CPU-Reihe wird Wifi 6/6E und Bluetooth® 5.3. sowie diskrete Unterstützung für die neuen drahtlosen Technologien Wi-Fi 7 und Bluetooth 5.4 unterstützt.

Kompatibilität: Zu guter Letzt gibt es Neuigkeiten für alle, die ein Upgrade im bestehenden System planen: Die CPUs sind kompatibel mit der 600/700er Chipset-Serie.

Intel oder AMD. Die beiden Konkurrenten liefern sich wie immer ein Rennen um die Spitze. Was denkt ihr? Seid ihr AMD-Fans oder habt ihr ein Auge auf die neue Intel-Serie geworfen? Plant ihr vielleicht sogar ein Upgrade? Was haltet ihr davon, dass Overclocking jetzt auch für Menschen mit weniger Fachwissen möglich gemacht wird? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.