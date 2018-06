Intel SSD mit 20 TByte? - Neue SSDs mit QLC-NAND angekündigt

Intel hat kürzlich im Rahmen eines Presseevents die Entwicklung neuer SSDs bestätigt, die erstmals auf QLC-NAND-Flash basieren sollen - dabei wird es sich wohl um eine Modellreihe für den Privatverbraucher und eine für Serveranwendungen handeln. Laut Anandtech hat Intel zwar noch keine genauen Produktbezeichnungen bekannt gegeben, allerdings gilt es als wahrscheinlich, dass es sich bei der Konsumenten-SSD um die bereits geleakte Intel SSD 660p handelt.

Bei der SSD 660p handelt es sich den bislang durchgesickerten Informationen zufolge um eine M.2 SSD mit PCIe x2 und Speicherkapazitäten von 512 MB, 1 TB und 2 TB. Die von Intel angekündigte SSD soll im zweiten Halbjahr 2018 auf den Markt kommen - zum Preis für die einzelnen Versionen hat sich der Hersteller bislang nicht geäußert.

Neben der SSD 660p arbeitet Intel derzeit aber auch an einer QLC-SSD für Serveranwendungen. Diese soll laut einem Intel-Mitarbeiter, der die Informationen im Rahmen des Events offenbar versehentlich ausplauderte, bis zu 20 TB in einem 2,5-Zoll-Format zur Verfügung stellen. Anandtech vermutet, dass es sich dabei um eine 15mm dicke U.2 NVMe SSD handeln könnte. Ob die 20-TB-QLC-SSD zum Start der SSD 660p ebenfalls am Markt verfügbar sein wird, ist derzeit noch unklar.