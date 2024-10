Ein neuer Grafikchip für von Intel könnte Laptops & Gaming-Handhelds bald deutlich attraktiver machen

Auf GFXBench hat sich kürzlich eine bisher unbekannte Intel-Grafiklösung mit der Bezeichnung Intel Arc 140T gezeigt. Die Bezeichnung deutet darauf hin, dass es sich dabei um eine in die CPU integrierte Grafik (IGP) handelt und nicht um eine dedizierte Grafikkarte.

Ihr könnt also mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass es sich bei der Arc 140T um die Grafiklösung der kommenden Arrow-Lake-Prozessoren handelt. Sollte sich die Leistung bestätigen, hat Intel ein ganz heißes Eisen im Feuer.

Auf der Plattform X hat der User Michael@miktdt die Gunst der Stunde genutzt und die GFXbench-Ergebnisse der bisher nicht offiziell angekündigten Arc 140T mit der Arc 140V verglichen und die Ergebnisse sind durchaus beeindruckend.

Beeindruckende Leistung

Verglichen wurde eine Arc 140V in Kombination mit jeweils 8 GByte und 16 GByte RAM mit der Arc 140T, die ebenfalls auf 16 GByte RAM zurückgreifen konnte.

Die Ergebnisse des Benchmark-Tests im Detail:

Grafik Frames FPS Intel Arc 140V (8 GB RAM) 6.613 106,7 Intel Arc 140V (16GB RAM 6.839 110,3 Intel Arc 140T 11.056 178,2 GFXbench 1440p Manhattan 3.1.

Der Leistungszuwachs der Arc 140T von rund 62 Prozent ist mehr als beachtlich. Günstige oder Ultradünne-Notebooks und Gaming-Handhelds, die mit einer solchen Grafiklösung ausgestattet werden, könnten einen deutlichen Performance-Schub erhalten.

Gerade bei Gaming-Handhelds sind starke, integrierte Grafiklösungen gefragt. In unserem Artikel Die besten Gaming-Handhelds 2024 stellen wir euch die aktuell besten Geräte vor.

Screenshot von X User Michael@miktdt

Gut in Benchmarks = gut in Games?

Ich schreibe bewusst könnten , denn letztlich sagt ein synthetischer Benchmark nicht viel über die tatsächliche Leistung in Spielen. Es wäre nicht der erste Fall, in dem hohe Benchmarkwerte am Ende nicht in FPS umgesetzt werden konnten.

Voraussichtlich Anfang 2025 wird Intel seine Arrow Lake-Prozessoren in den Markt entlassen. Dann werden wir sehen, wohin die Reise bei integrierten Grafiklösungen gehen wird. Die Chancen stehen aber nicht schlecht, dass dedizierte Grafikkarten der Einsteigerklasse und auch die Radeon 890M mit der Arc 140T starke Konkurrenz bekommen.