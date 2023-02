iOS 16.4 Beta 1: Die 7 wichtigsten Funktionen des neuen iPhone-Updates

Gestern, am 17. Februar, veröffentlichte Apple für Entwickler die erste Beta-Version für das kommende Update auf iOS 16.4. In wenigen Tagen sollte dieses Update auch öffentlichen Beta-Testern zur Verfügung stehen.

Neben der Unterstützung von neuen Emojis schlummern im Update noch weitere Features, die für euch interessant sein könnten, wie MacRumors berichtet.

Hinweis: Da es sich bei dieser Version um eine Beta handelt, sind die genannten Funktionen noch in der Entwicklungsphase. Daher behält sich Apple das Recht vor, sie vor dem endgültigen Update wieder zu entfernen.

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GameStar je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Neue Emojis unter iOS 16.4 Beta 1

Die neuen Emojis basieren auf der Unicode 15.0-Version von September 2022. Fans der kleinen Icons können sich im folgenden Bild einen Überblick verschaffen:

Webseiten, die auf den Homescreen des iPhones oder iPads hinzugefügt werden, können Benachrichtigungen versenden - ähnlich wie auf einem Mac-Computer.

Das Feature wurde bereits im letzten Jahr zur WWDC (Entwicklerkonferenz) angekündigt und soll wohl im kommenden Update eingefügt werden.

Über eine separate Schaltfläche »Abonnieren« können Nutzer den Webseiten das Recht einräumen, Push-Benachrichtigungen zu versenden.

Die Berechtigungen sollen wie die anderen Apps in den Einstellungen unter dem Abschnitt »Benachrichtigungen« geändert werden können. Die Funktionsweise der Mitteilungen sind den anderen Apps angeglichen und dementsprechend im Sperrbildschirm sowie in der Mitteilungszentrale präsent.

Außerdem werden die Web-Apps in der Fokus-Option des iPhones integriert.

Neue HomeKit-Architektur kommt zurück

Apple fügt die neue HomeKit-Architektur wohl in iOS 16.4 wieder ein, nachdem sie aufgrund von Fehlern aus iOS 16.2 entfernt wurde.

Nutzer, die iOS 16.4 Beta 1 installiert haben, können innerhalb der HomeKit-App auf die neue Architektur upgraden. Dazu wird euch eine Schaltfläche angezeigt.

Das Upgrade soll die Zuverlässigkeit eures Smart Home-Zubehörs mit den Apple-Geräten verbessern.

Für Apples Podcasts-App gibt es Änderungen innerhalb der Bibliothek sowie Verbesserungen an »Nächster Titel« und ein Update für CarPlay.

In der Bibliothek befinden sich nun die Kanäle, denen ihr folgt. Mit der Funktion Nächster Titel sollen Episoden fortgesetzt, gespeicherte Folgen gestartet oder einzelne übersprungen werden können.

Über CarPlay können ebenfalls die Episoden fortgesetzt oder neue Folgen erkundet werden.

Änderungen für den Fokus-Modus

Nutzer eines iPhone 14 Pro respektive iPhone 14 Pro Max profitieren von einem neuen Fokus-Modus für das Always-On-Display. So kann dieses je nach Modus automatisch aktiviert und deaktiviert werden.

In den Kurzbefehlen gibt es außerdem neue Aktionen für den Sperrbildschirm sowie für die Verbindung zum VPN.

Für iPad-Nutzer interessant: Der Stage Manager kann automatisch aktiviert oder deaktiviert werden.

Überblick für Apple Care

iOS 16.4 erhält in den Einstellungen eine neue Schaltfläche für Apple Care zur Übersicht eurer Geräte, die mit den Service abgedeckt sind.

Bedienungshilfen

In iOS 16.4 wird im Menü »Bewegung« eine neue Funktion hinzugefügt, um das Dimmen von blinkenden Lichtern - beispielsweise bei Videos - zu ermöglichen. Videoinhalte, die wiederholt blinkende oder blitzende Lichter enthalten, sollen automatisch abgeblendet werden.

Bei unterstützten Medien wird in einem solchen Fall die Video-Timeline angezeigt.

Weitere Neuerungen unter iOS 16.4 Beta 1

Im kommenden Update erhält die Tastatur weitere Funktionen für mehr Sprachen:

Die Autokorrektur für die koreanische Tastatur ist nun standardmäßig aktiviert.

Die ukrainische Tastatur unterstützt jetzt prädiktiven Text.

Tastaturen für Gujarati, Punjabi und Urdu unterstützen nun Transliterations-Layouts.

Neue Tastaturlayouts für Choctaw und Chickasaw sind integriert.

Die Hover-Funktion des Apple Pencils (nur für iPad Pro M2) unterstützt jetzt Tilt und Azimut.

Innerhalb der Musik-App gibt es eine neue Schaltfläche, um einfacher in die Profileinstellungen zu gelangen. Hinweise zu Apple Music Classic gibt es für iOS 16.4 bislang keine.

Apples neuestes Update auf iOS 16.3.1 liegt erst wenige Tage zurück. Alle Details zu diesem Update findet ihr hier:

Apple: iOS 16.3.1 veröffentlicht - Das steckt im neuen iPhone-Update

Die Liste an Neuerungen des kommenden Updates wird durch uns aktualisiert, sobald weitere Hinweise zum Inhalt von iOS 16.4 Beta 1 bekannt sind. Haben wir etwas übersehen? Welche Neuerungen sollten von Apple eurer Meinung nach dringend in iOS 16.4 integriert werden? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!