iOS 17: Drei Neuerungen werdet ihr zum Release nicht auf dem iPhone finden

Apple verspricht mit iOS 17 viele Neuerungen - doch nicht alle sind zum Release verfügbar. (Quelle: Apple)

In wenigen Wochen soll es so weit sein: Im Zuge der Vorstellung der iPhone-15-Generation im September wird auch ein neues Betriebssystem auf die Apple-Smartphones aufgespielt.

Doch nicht alle Funktionen, die mit iOS 17 vorgestellt wurden, sollen schon zum Zeitpunkt der Veröffentlichung im neuen Betriebssystem integriert sein.

Wie Apple in der zugehörigen Vorschau erklärt, werden drei Features erst mit einem späteren Update nachgereicht.

Bevor wir dazu kommen, ein kurzer Hinweis zu iOS 17: Apple verspricht zahlreiche neue Features, die das Leben einfacher machen sollen. Einen vollständigen Überblick findet ihr im folgenden Artikel:

iOS 17: Zum Start ohne Journal, Playlists und Airdrop-Transfers

So wird die für Apple Music angedachte Funktion, Kontakte zu einer Playlist hinzuzufügen, später in diesem Jahr kommen.

Hiermit sollen mehreren Personen zugleich Songs zu einer Playlist hinzufügen, entfernen und sortieren können. Auch Emoji-Reaktionen auf die aktuelle Titelauswahl sind in Jetzt läuft möglich.

Auch eine Komfort-Funktion für Airdrop wird erst zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht.

Wenn ihr Inhalte über Airdrop mit einem anderen Nutzer teilt und dabei die Reichweite der Übertragung verlasst, will Apple in iOS 17 den Transfer über das Internet fortführen lassen - sofern beide Benutzer in der iCloud angemeldet sind.

Der Datentransfer soll hierbei weiterhin sicher und in voller Qualität vollzogen werden.

Ein groß beworbenes Feature von iOS 17 wird ebenfalls nicht zum Release mit an Bord sein: Die Journal-App feiert ihr Debüt voraussichtlich erst mit Version 17.1 oder 17.2.

Auch in der aktuellen Beta 6 des Apple-Betriebssystems findet sich die App noch nicht wieder.

Bei Journal handelt es sich um ein Tagebuch, mit dem die Nutzung des iPhones als täglicher Begleiter vertieft werden soll.

So könnt ihr etwa eure Erfahrungen zum jeweiligen Datum niederschreiben und eure Gedanken und Gefühle sortieren, wie Apple erklärt. Dadurch soll das psychische Wohlbefinden gesteigert werden.

Wie genau die Journal-App unter iOS 17 funktionieren wird, zeigen wir euch im verlinkten Artikel.

Auf welche neuen Features in iOS 17 freut ihr euch am meisten? Ist die Journal-App für euch wichtig oder macht euch die längere Wartezeit hier nichts aus? Gibt es eine Funktion, die Apple unbedingt noch nachreichen muss? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.