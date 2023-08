iOS 17 Beta 6: Diese 5 Neuerungen könnt ihr auf dem iPhone jetzt selbst ausprobieren

Die iOS-Beta-Updates des kalifornischen Branchenriesen Apple erscheinen bereits wöchentlich, da die Veröffentlichung von iOS 17 für September erwartet wird. Apple bringt traditionell jedes Jahr im September seine neuen Smartphones auf den Markt, zusammen mit einer neuen Version seines Smartphone-Betriebssystems iOS.

Position des Auflegen -Buttons wieder an alter Stelle

In früheren Beta-Versionen von iOS 17 hatte Apple den roten Auflegen -Button, der beim Telefonieren erscheint, von rechts in die Mitte der unteren mittleren Reihe verschoben. Dies führte jedoch zu einem Aufschrei unter den iPhone-Nutzern, die mit der alten Position des roten Buttons so vertraut waren.

Aus diesem Grund hat sich Apple offenbar dazu entschlossen, den Auflegen -Button wieder an seine alte Position zu verlegen. Die Website MacRumors hat einen Screenshot davon gemacht, falls ihr euch nicht mehr daran erinnert, wie die Tasten beim Telefonieren angeordnet sind:

(Quelle: MacRumors)

Vier weitere Änderungen in iOS 17 Beta 6

Darüber hinaus gibt es noch weitere kleine Änderungen, die in der aktuellen Beta-Version von iOS 17 auf euch warten:

In der Nachrichten-App können Fotos jetzt einfacher ausgewählt werden: Anstatt zuerst den Fotoauswahl-Button zu wählen, kann die Fotoauswahl durch langes Drücken des + -Buttons direkt aufgerufen werden.

können Fotos jetzt einfacher ausgewählt werden: Anstatt zuerst den Fotoauswahl-Button zu wählen, kann die Fotoauswahl durch langes Drücken des -Buttons direkt aufgerufen werden. Wenn die Fotos-App zum ersten Mal geöffnet wird, erscheint eine Übersicht mit den neuen Funktionen der App.

zum ersten Mal geöffnet wird, erscheint eine Übersicht mit den neuen Funktionen der App. Apple hat die Icons unter „Anzeige & Helligkeit“ in den iOS-Einstellungen aktualisiert. Nun verwenden die Bilder über den Optionen „Hell“ und „Dunkel“ ein iOS-17-Wallpaper.

in den iOS-Einstellungen aktualisiert. Nun verwenden die Bilder über den Optionen „Hell“ und „Dunkel“ ein iOS-17-Wallpaper. Die Apple-Entwickler haben die Animationen in der Stimmungstracker-App überarbeitet.

Was haltet ihr von den Änderungen in der sechsten Beta von iOS 17? Nutzt ihr generell Beta-Versionen oder wartet ihr immer bis zum offiziellen Release? Welches der neuen Features ist für euch besonders interessant und welche wünscht ihr euch für zukünftige Updates? Gibt es eines, bei dem Apple noch nachbessern muss? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit!