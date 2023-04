iOS 17 mit interaktiven Widgets? Leak nennt zahlreiche Neuerungen für iPhone und iPad

Noch ist das nächste iOS-Update nicht offiziell angekündigt. Dies wird vermutlich auf der Worldwide Developers Conference Anfang Juni passieren.

Eine anonyme Quelle, die laut Macrumors.com schon früher zuverlässige Informationen zum iPhone 14 geliefert hat, will einiges zu dem kommenden iOS-Update erfahren haben. Das wurde zumindest im Forum von Macrumors und auf Twitter geteilt.

Control Center und Zugänglichkeit

Angeblich eine der größten Veränderungen bei iOS 17: Das Control Center soll in Sachen Performance, Stabilität, Design und Individualisierbarkeit stark verbessert werden.

Zuletzt wurde das Control Center mit iOS 11 im Jahr 2017 signifikant angepasst. Eine Generalüberholung scheint also nicht unwahrscheinlich.

Der Sperrbildschirm des iPhone 14.

Außerdem soll das neue iPhone-Betriebssystem Einstellungen für Zugänglichkeit und Barrierefreiheit bekommen. Dabei könnte es sich um den »Custom Accessibility Mode« handeln, der schon letztes Jahr in der iOS 16.2-Beta entdeckt wurde.

Der neue Modus würde es Nutzern ermöglichen, den typischen Sperr- und Startbildschirm durch zugänglichere Oberflächenelemente zu ersetzen, das Dock zu entfernen, viel größere App-Symbole einzustellen und vieles mehr.

Interaktive Widgets

Die anonyme Quelle berichtet außerdem davon, dass iOS 17 vielleicht interaktive Widgets mit sich bringt. Im gleichen Atemzug relativiert die Quelle diese Aussage allerdings:

»Aktive Widgets sind in der Testphase, aber keineswegs bestätigt« @analyst941

Widgets gibt es zwar schon seit iOS 14, doch sie waren seither rein visuell. Heißt: Man konnte nur Daten ablesen und nicht interagieren. Das würde sich bald ändern - solange sich Apple nicht noch dagegen entscheidet.

Wenige Informationen zur verbesserten Suche & Dynamic Island

Seit iOS 16 gibt es einen dedizierten Suche-Button unten im Homescreen. Damit lassen sich Inhalte und Dateien auf dem iPhone oder im Netz besser finden.

Diese Funktion soll »stark verbessert« werden. Was das genau heißt, hat der Leaker allerdings nicht verraten.

Ähnlich wenige Details gibt es zur Dynamic Island, die bisher nur beim iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max verbaut ist. Dieses Jahr wird sie angeblich in jedem iPhone 15 vertreten sein.

Der Leaker, der auf Twitter unter dem Namen @analyst941 agiert, verspricht, dass die Dynamic Island »eine ganze Menge mehr« können wird. Aber geht nicht näher darauf ein.

Weitere Verbesserungen

Natürlich gibt es auch ein paar kleinere Anpassungen, die euch angeblich erwarten, wenn ihr iOS 17 nutzt. Nämlich:

Zusätzliche Einstellungen für Benachrichtigungen und das Always-on-Display

Mehr Focus-Filter

Verbesserung der Wallet-App

Updates für Kamera und Health-Apps

Einige neue ARKit-Frameworks (für die kommende Mixed Reality-Brille von Apple)

iOS 17 ab dem iPhone 8

Das Update soll sich insgesamt rund um Performance und Stabilität drehen. Deshalb sollen auch das iPhone 8, das iPhone 8 Plus, das iPhone X nochmal mit dem Update versorgt werden. Andere Gerüchte hatten vor kurzem noch Gegenteiliges behauptet.

So ist also der momentane Wissensstand zu iOS 17. Freut ihr euch schon auf das Update? Habt ihr schonmal die Dynamic Island nutzen können? Welche Verbesserungen würdet ihr euch wünschen? Schreibt uns eure Meinungen und Ansichten immer gerne in die Kommentare!