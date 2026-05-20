Ein neues Kingdom Come UND Mittelerde: Warhorse bestätigt mal eben, an welchen Spielen sie jetzt arbeiten

Henry zieht nach Bruchtal! Oder so ähnlich. Jedenfalls macht Warhorse jetzt wirklich ein Spiel im Mittelerde-Setting. Plus mehr KCD.

Klassischer Warhorse-Move: mal eben nebenbei und ohne großen Vorab-Teaser enthüllen, welche Spiele bei ihnen als nächstes entstehen. Das monatelange Rätseln hat ein Ende: Es wird wirklich ein Rollenspiel mit Mittelerde-Setting. Und mehr Kingdom Come: Deliverance kommt auch.

Mittelerde-Rollenspiel, KCD-Abenteuer

Bei X heißt es vom offiziellen Account:

Ihr habt die Gerüchte vielleicht gehört, es ist Zeit zu enthüllen, an was wir arbeiten. Ein Open-World-Rollenspiel in Mittelerde. Ein neues Kingdom-Come-Abenteuer. Wir freuen uns, mehr zu erzählen, sobald die Zeit passt.

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Damit ist nun klar: Die Gerüchte und Leaks um ein kommendes großes Rollenspiel in Tolkiens Universum sind wahr, und damit wagt Warhorse den Sprung vom Historien- ins Fantasy-Genre. Details sind bisher noch nicht bekannt, aber die Entwickler sagten bereits seit einer Weile, dass es sich beim nächsten Projekt erneut um ein immersives Rollenspiel handeln soll, also können wir sicher wieder komplexe Spielsysteme wie bei KCD2 erwarten.

Unsere Gedanken dazu haben wir bei GameStar Talk kürzlich ausgiebig diskutiert, als glaubhafte Leaks von dem Projekt sprachen:

1:05:03 Baut Warhorse jetzt die perfekte Herr der Ringe Open World?

Autoplay

Spannend auch, was genau hinter dem neuen »Abenteuer« zu Kingdom Come stecken könnte. Es wird wohl kein Rollenspiel in der Größe der Vorgänger, aber was bedeutet Adventure hier genau? Wird es ein Prequel, Sequel, Spin-off? Zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich zu sagen. Wir bleiben natürlich für euch dran!

Und schon ein kleines, aber feines Update: Aus einem LinkedIn-Post gehen mehr Details hervor. Das neue Kingdom Come wird ebenfalls ein Rollenspiel mit offener Welt. »Abenteuer« im Twitter-Post steht also nicht wörtlich für das Adventure-Genre. Potzblitz.

Release-Termine für beide Spiele stehen noch nicht fest. Wir können uns nur grob an einer Aussage von Communications Director Tobias Stolz-Zwilling orientieren, der in einem Stream sagte, es solle nicht wieder sieben Jahre bis zum nächsten Release dauern. Damit wäre das Zeitfenster offen bis zum Jahr 2032 (gerechnet ab der Veröffentlichung von KCD2).

Das neue KCD klingt nach dem kleineren der beiden Projekte und dürfte zuerst erscheinen, vielleicht ja sogar noch in diesem Jahrzehnt?

Bei uns ging gerade ein lauter Schrei durch die Redaktion (von mir, Steffi, sorry an alle Nachbarn). Schreibt uns gern in die Kommentare, was die Ankündigung bei euch auslöst. Habt ihr Hoffnungen, dass wir endlich ein richtig cooles Mittelerde-Rollenspiel bekommen? Seid ihr skeptisch, ob das Studio zwei Projekte gleichzeitig gestemmt bekommt?