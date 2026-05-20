Wer Subnautica 2 spielt, stimmt dem Kleingedruckten zu - und was da drin steht, sorgt gerade für einen riesigen Fan-Aufschrei

Subnautica 2 hat zum Early-Access-Release einen regelrechten Traumstart hingelegt: Innerhalb von nur zwölf Stunden verkaufte sich das Unterwasser-Survivalspiel satte 2 Millionen Mal; auf Steam waren zum Launch am 14. Mai fast eine halbe Million Nutzer gleichzeitig im Spiel unterwegs. Und deren Feedback ist bisher überwältigend positiv; aktuell steht Subnautica 2 in Valves Shop bei satten 93 Prozent positiven Nutzer-Rezensionen.
Man könnte also meinen, die Subnautica-Community sei momentan auf Wolke sieben. Doch jetzt macht sich unter Fans Ärger breit. Denn einige Spieler haben mal einen genaueren Blick ins Kleingedruckte des Endbenutzer-Lizenzvertrags, kurz EULA, von Subnautica 2 geworfen. Und was sie da sehen, gefällt ihnen gar nicht. Denn Publisher Krafton räumt sich darin jede Menge fragwürdige Rechte ein.
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