Googles neuer Agent soll 24/7 für euch arbeiten – auch, wenn ihr gerade offline seid

Gemini Spark soll euer persönlicher KI-Agent werden. (Bild: Google)

Am 19. Mai 2026 hat Google im Rahmen der Google I/O zahlreiche Neuerungen und neue Features für das eigene Ökosystem vorgestellt. Dazu zählt mit »Gemini Spark« auch ein neuer KI-Agent, der rund um die Uhr arbeiten soll.

Google läutet das Zeitalter der Agenten ein

»Agentic AI«, also KI-Modelle, die selbstständig denken und handeln, gelten seit Jahren als der nächste große Schritt in der Entwicklung der Technologie. Die KI soll nicht länger bei jedem Schritt begleitet werden müssen, sondern unser Leben quasi passiv verbessern.

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Gemini Spark könnte der nächste Schritt in dieser Richtung werden. Es handelt sich dabei laut Google um einen KI-Agenten, der die Nutzer 24/7 dabei unterstützen soll, das digitale Leben zu vereinfachen. Da er in der Cloud arbeitet, endet der Arbeitstag auch nicht, wenn die Nutzer das Gerät ausschalten.

Spark nutzt Gemini 3.5 und ist tief in die Workspace-Anwendungen wie Gmail, Docs, Slides und mehr integriert. Im Blog liefert Google selbst drei Beispiele für Aufgaben, die Spark erledigen können soll:

Wiederkehrende Aufgaben oder Auslöser einstellen: Monatliche Kreditkartenabrechnungen werden automatisch ausgewertet, um neue oder versteckte Abonnementgebühren zu erkennen.

Monatliche Kreditkartenabrechnungen werden automatisch ausgewertet, um neue oder versteckte Abonnementgebühren zu erkennen. Neue Fähigkeiten beibringen: Spark kann den Posteingang auf aktuelle Mitteilungen der Schule Ihrer Kinder überprüfen, wichtige Termine herausfiltern und täglich eine zusammengefasste Übersicht senden.

Spark kann den Posteingang auf aktuelle Mitteilungen der Schule Ihrer Kinder überprüfen, wichtige Termine herausfiltern und täglich eine zusammengefasste Übersicht senden. Erstellen kompletter Arbeitsabläufe: Ungefilterte Besprechungsnotizen aus E-Mails und Chats zusammenfassen lassen, aus den Ergebnissen ansprechende Google Docs erstellen und sogar die begleitende E-Mail zum Start eines Projekts entwerfen.

In Zukunft sollen noch viele weitere Dienste von Drittanbietern wie Canva, OpenTable oder Instacart integriert werden, sodass Spark noch hilfreicher wird.

Die Google-Suche mutiert zu einem absoluten Tier, doch ich weiß nicht, ob ich es streicheln will

Google Spark soll noch in dieser Woche an ausgewählte Tester verteilt werden. In der kommenden Woche soll dann in den USA eine Beta-Version für Abonnenten von Google AI Ultra starten. Wann das Feature vollständig integriert wird und wann andere Märkte wie Deutschland dran sind, ist aktuell noch unklar.