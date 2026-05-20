Eignet sich The Mandalorian & Grogu für Kinder? Das sagt die FSK – und wir geben ebenfalls eine Einschätzung

Klar, Grogu und die Anzellaner sind niedlich. Aber wie bedenkenlos lässt sich The Mandalorian & Grogu mit jüngeren Star-Wars-Fans schauen? Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Baby Yoda ist ein Phänomen, das natürlich vor allem auf jüngere Star-Wars-Fans abzielt – und das mit spürbarem Erfolg. Nach drei Staffeln The Mandalorian auf Disney Plus startet jetzt am 20. Mai 2026 ein Film zur TV-Serie in den deutschen Kinos.

Dabei fragt ihr euch vielleicht: Kann ich The Mandalorian & Grogu mit meinen Kindern gucken?

Ab wie vielen Jahren ist The Mandalorian & Grogu laut der FSK freigegeben?

Dafür hat die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (kurz: FSK) längst eine Empfehlung abgegeben. Ihren Expertinnen und Experten zufolge eignet sich der neue Star-Wars-Kinofilm für Zuschauer ab 12 Jahren.

Das bedeutet ebenso, dass laut der FSK auch Kinder ab 6 Jahren in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person The Mandalorian & Grogu im Kino schauen können.

2:12 »Willkommen zurück, Star Wars« - Der neue Trailer zu The Mandalorian & Grogu schürt nun doch die Vorfreude vieler Fans an

Autoplay

Zum Vergleich: Bisher haben alle Star-Wars-Filme von der FSK eine Freigabe ab 12 Jahren erhalten, nur Episode 1 - Die Dunkle Bedrohung und Episode 4 - Eine neue Hoffnung eignen sich demnach bereits ab 6 Jahren.

Hier könnt ihr die offizielle Stellungnahme der FSK zu The Mandalorian & Grogu nachlesen:

Der Film arbeitet mit einem klaren Gut-Böse-Schema. Er enthält zahlreiche rasant inszenierte Kampfszenen, die aber von Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren bereits verarbeitet werden können. Im Vordergrund stehen turbulente Effekte und Actionszenen, nicht aber detaillierte Gewaltdarstellungen. Eine sozialethisch desorientierende Wirkung lässt sich daher ausschließen. Zudem bieten zahlreiche harmonische Fantasyszenen Zuschauenden ab 12 Jahren ausreichende Entlastungsmöglichkeiten.

Was ihr als Eltern zu The Mandalorian & Grogu wissen solltet

Falls ihr zu der offiziellen FSK-Freigabe etwas mehr Kontext benötigt, liefern wir euch ab dieser Stelle noch ein paar zusätzliche Details. Wir konnten The Mandalorian & Grogu bereits auf der Pressevorführung sehen – unsere Filmkritik findet ihr – und verraten euch möglichst spoilerfrei, worauf ihr euch einstellen könnt.

Völlig vermeiden lassen sich kleinere Story-Details dabei allerdings nicht, lest also auf eigene Gefahr weiter!

Die Szene mit der Drachenschlange von The Mandalorian & Grogu lässt sich etwa mit Luke Skywalkers Kampf gegen Jabbas Rancor in Episode 6 - Die Rückkehr der Jedi-Ritter vergleichen. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Es wird weder blutig, noch fliegen Gliedmaßen durch die Gegend.

Trotzdem ist die Action nicht ohne. Vor allem der namensgebende Mandalorianer Din Djarin (Pedro Pascal) steht als knallharter Kopfgeldjäger im Zentrum der Action, der seine Widersacher mit Blasterfeuer, im Nahkampf oder sogar mit Flammenwerfer außer Gefecht setzt. Zu Beginn fallen ihm vor allem humanoide Widersacher (wie etwa Sturmtruppen) zum Opfer, später erwischt es hauptsächlich Kampfdroiden.

Verschiedene furchterregende Kreaturen spielen in Mando & Grogu immer wieder eine prominente Rolle.

Angefangen bei den Hutten-Zwillingen über den zähnefletschenden Alien-Hund des Kopfgeldjägers Embo, und mehrere außerirdische Monster, die sich ziemlich grob in einer Gladiatorenarena bekämpfen, bis hin zu einer riesigen Drachenschlange, der sich Din Djarin stellen muss.

Dabei spielen sich einige Szenen im Wasser ab, in denen mehrere Kreaturen unter der Oberfläche lauern und zum Angriff übergehen.

Din Djarin bekommt es außerdem mit zwei riesigen Kampfrobotern zu tun, die allein durch ihre schiere Masse einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Auch Grogu und die kleinen Anzellaner befinden sich gleich mehrmals in Gefahrensituationen. Im späteren Verlauf des Films wird Din Djarin verwundet und schwebt in Lebensgefahr, Grogu ist dabei auf sich alleine gestellt.

Unserer Meinung nach ist The Mandalorian & Grogu von seiner Härte her etwa mit Episode 2 - Der Angriff der Klonkrieger zu vergleichen: Es gibt viele außerirdische Kreaturen und Gewalt richtet sich hauptsächlich gegen fiktive Wesen, die mithilfe digitaler und/oder handgemachter Effekte zum Leben erweckt werden.

Pädagogisch wertvolle Elemente beziehen sich vor allem auf die Vater/Sohn-Beziehung zwischen Mando und Grogu, während sich ein Story-Strang darum dreht, dass man selbst kein Monster sein muss, nur, weil man wie eines aussieht.

The Mandalorian & Grogu startet am 20. Mai 2026 in den deutschen Kinos. Damit endet die siebenjährige Kinopause des Sternenkriegs nach Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers. Un das nächste Leinwandabenteuer ist bereits auf dem Weg: Am 27. Mai 2026 folgt Star Wars: Starfighter.

Mehr zur Zukunft von Star Wars könnt ihr unter den Links oben nachlesen.