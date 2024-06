iOS 18 Release: Wann kommt das Update raus? Unsere Prognose zur neuen iPhone-Version

Wann erscheint iOS 18? Wir haben eine klare Vermutung. (ReallyKunal, keBu.Medien - Adobe Stock)

Apple lässt sich in vielerlei Hinsicht in die Karten schauen. Immerhin hat sich beim Tech-Giganten in den letzten Jahren ein klares Release-Fenster sowohl für das iPhone als auch für iOS herauskristallisiert.

Dennoch ändern sich Pläne immer mal wieder und iOS 18 wird immerhin ein ambitioniertes Update mit zahlreichen Neuerungen.

Wir holen trotzdem die Kristallkugel aus der Mottenkiste und verraten euch, welches Release-Datum wir für wahrscheinlich halten - Angaben ohne Gewähr.

iOS 18: Der Release ist im September

Wir halten den Release von iOS 18 am 16. September 2024 für am wahrscheinlichsten.

Warum?

Apple hat in der Vergangenheit die iOS-Versionen Anfang bis Mitte September veröffentlicht, meistens an einem Montag:

Release von iOS 17: Montag, 18. September

Release von iOS 16: Montag, 16. September

Release von iOS 15: Montag, 20. September

Eine Ausnahme bildet der Release von iOS 14, das an einem Mittwoch veröffentlicht wurde.

Größere Updates stellt Apple in der Regel zu Wochenbeginn bereit, um auf Probleme zeitnah reagieren zu können. Die iPhone-Keynote hält der Tech-Riese in den meisten Fällen Anfang September ab.

Etwas mehr als eine Woche später folgen die neuen iPhone-Modelle, die ab Werk mit der neuesten iPhone-Version ausgestattet sind.

iOS 18: Erste Beta startet voraussichtlich nächste Woche

Am 10. Juni 2024 hält Apple eine Entwicklerkonferenz ab, auf der iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 sowie watchOS 11 vorgestellt werden.

Am selben Tag wird Apple voraussichtlich die erste Beta-Version für Entwickler veröffentlichen.

iOS 18: Wann startet die Public Beta?

In der Regel veröffentlicht Apple die erste Beta-Version für den öffentlichen Kanal einen Monat später, also im Juli.

Wenn ihr zu den ersten gehören wollt, die iOS 18 testen, müsst ihr bei Apple ein Beta-Profil anlegen.

Wichtig: Bevor ihr euch freudig in die Beta stürzt, ist ein Backup eures iPhones sehr empfehlenswert. Außerdem solltet ihr euch bewusst sein, dass einige Apps nach der Installation möglicherweise nicht mehr wie gewohnt funktionieren oder gar nicht mehr starten. Wenn ihr also täglich auf das iPhone angewiesen seid, überlegt euch noch einmal, ob ihr nicht lieber auf die finale Version warten wollt.

Sobald die Public Beta für iOS 18 bereitsteht, geht wie folgt vor: